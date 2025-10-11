"Нас чекають нові випробування". Сирський звернувся до українців
Категорія
Україна
Дата публікації

"Нас чекають нові випробування". Сирський звернувся до українців

Олександр Сирський
Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернув увагу на те, що станом на сьогодні протиповітряна оборона України демонструє ефективність на рівні близько 74%. Однак він попередив, що Росія планує посилити терор у найближчому майбутньому.

Головні тези:

  • У вересні 2025 року втрати армії РФ сягнули 28,5 тисяч.
  • Переробку нафти в Росії зменшено на 21%.

Сирський озвучив важливе попередження

Попереду нас чекають нові випробування. За місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74% маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Головком також офіційно підтвердив, що українські воїни досягають нові успіхи у межах реалізації програми DeepStrike.

Так, у вересні 2025 року кількість уражень по території країни-агресорка досягла 70.

Окрім того, наголошується, шо переробку нафти в Росії вдалося скоротити на 21%.

Активізуємо створення нового роду військ — безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил. Вдосконалюємо систему штурмових військ. Формуємо командування Кіберсил, — наголосив Олександр Сирський.

Окрім того, головнокомандувач ЗСУ додав, що минулого місяця втрати російських загарбників сягнули 28,5 тисяч.

Більше по темі

