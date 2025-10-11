"Нас чекають нові випробування". Сирський звернувся до українців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернув увагу на те, що станом на сьогодні протиповітряна оборона України демонструє ефективність на рівні близько 74%. Однак він попередив, що Росія планує посилити терор у найближчому майбутньому.
Головні тези:
- У вересні 2025 року втрати армії РФ сягнули 28,5 тисяч.
- Переробку нафти в Росії зменшено на 21%.
Сирський озвучив важливе попередження
Головком також офіційно підтвердив, що українські воїни досягають нові успіхи у межах реалізації програми DeepStrike.
Так, у вересні 2025 року кількість уражень по території країни-агресорка досягла 70.
Окрім того, наголошується, шо переробку нафти в Росії вдалося скоротити на 21%.
Окрім того, головнокомандувач ЗСУ додав, що минулого місяця втрати російських загарбників сягнули 28,5 тисяч.
