"Нас чекають нові випробування". Сирський звернувся до українців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернув увагу на те, що станом на сьогодні протиповітряна оборона України демонструє ефективність на рівні близько 74%. Однак він попередив, що Росія планує посилити терор у найближчому майбутньому.

Сирський озвучив важливе попередження

Попереду нас чекають нові випробування. За місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74% маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Головком також офіційно підтвердив, що українські воїни досягають нові успіхи у межах реалізації програми DeepStrike.

Так, у вересні 2025 року кількість уражень по території країни-агресорка досягла 70.

Окрім того, наголошується, шо переробку нафти в Росії вдалося скоротити на 21%.

Активізуємо створення нового роду військ — безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил. Вдосконалюємо систему штурмових військ. Формуємо командування Кіберсил, — наголосив Олександр Сирський. Поширити

Окрім того, головнокомандувач ЗСУ додав, що минулого місяця втрати російських загарбників сягнули 28,5 тисяч.