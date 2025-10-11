Британія передала Україні сотні ракет LMM на 5 місяців раніше

Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило факт дострокового надання Україні сотень ракет для протиповітряної оборони. Що важливо розуміти, постачання успішно реалізували на п’ять місяців раніше від заплановано дати.

Британія посилює підтримку України

Британський уряд звернув увагу на те, що ракети виробляють на підприємстві в Белфасті (Північна Ірландія).

Що важливо розуміти, вони є частиною програми дарування з боку офіційного Лондона.

LMM (Lightweight Multirole Missile) — це легкі багатоцільові ракети британського виробництва, які активно використовується Україною для захисту свого повітряного простору від російських атак.

Їхнє ключове призначення — ураження БПЛА, гелікоптерів, легких суден та бронетехніки.

Ця британська ракета має довжину 1,3 м, важить лише 13 кг, має лазерну та інфрачервону системи наведення, дальність до 8 км.

Вона є вкрай ефективною завдяки 3-кілограмовій уламковій бойовій частині з неконтактним підривником.

Ракета може запускатись як з наземних пускових установок (ПЗРК, ЗРК Stormer HVM або RapidRanger), так і з повітряних (гелікоптери) чи морських (військові кораблі). Поширити

Нещодавно також стало відомо, що уряд України має намір придбати британські системи ППО Rapid Ranger, а також ракети до них на майже 2,3 млрд дол, залучені у Великої Британії.