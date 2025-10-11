Сили оборони уразили район зосередження армії РФ
Сили оборони уразили район зосередження армії РФ

Протягом минулої доби ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно атакували район зосередження особового складу та артилерійський засіб противника. Окрім того, бійці ЗСУ ліквідували 1060 російських окупантів і 72 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн росіян.

Головні тези:

  • Почалася 1 326 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойові зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 11 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.25 орієнтовно склали

  • особового складу — близько 1121570 (+1060) осіб

  • танків — 11247 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 23345 (+6) од.

  • артилерійських систем — 33568 (+21) од.

  • РСЗВ — 1518 (+1) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 68766 (+219) од.

  • крилатих ракет — 3859 (+18) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 63847 (+72) од.

Вчора противник завдав одного ракетного та 73 авіаційних ударів, застосував 32 ракети, скинув 155 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 4171 обстріл, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4575 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Запоріжжя, Залізничне Запорізької області, а також по місту Дніпро.

Росія посилює терор

