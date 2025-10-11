Зеленський розкритикував методи захисту київських ТЕЦ
Зеленський розкритикував методи захисту київських ТЕЦ

Read in English
Джерело:  Укрінформ

Український лідер Володимир Зеленський не приховує, що невдоволений методами захисту енергетичної інфраструктури Києва, насамперед ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Головні тези:

  • Зеленський нагадав, що Україна не може використовувати ракети Patriot проти дронів.
  • Він наголосив, що триває процес підсилення захисту та відновлення об’єктів енергетики.

Що не так з захистом київських ТЕЦ

Як зазначив глава держави, проблема полягає не лише в роботі ППО.

Я не задоволений, наприклад, якщо ми візьмемо Київ. Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дрона. Які можуть бути у мене питання до мера? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду.

На цьому тлі український лідер додав, що з метою посилення захисту та відновлення об’єктів енергетики вже заготовлено резерв обладнання:

Підготовлена непогана програма… велика кількість трансформаторів.

Як уже згадувалося раніше, протягом ночі 9-10 жовтня російські загарбники масовано обстріляли енергетичну систему України.

Саме через це почалися аварійні відключення світла по всій країні.

Під удари ворога потрапили теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.

Після масованого обстрілу росіян станом на 12:00 енергетики повернули світло 270 тисячам абонентів у Києві. Скасовано спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах, але звичайні графіки продовжують діяти.

