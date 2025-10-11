Зеленський розкритикував методи захисту київських ТЕЦ

Український лідер Володимир Зеленський не приховує, що невдоволений методами захисту енергетичної інфраструктури Києва, насамперед ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.
Головні тези:
- Зеленський нагадав, що Україна не може використовувати ракети Patriot проти дронів.
- Він наголосив, що триває процес підсилення захисту та відновлення об’єктів енергетики.
Що не так з захистом київських ТЕЦ
Як зазначив глава держави, проблема полягає не лише в роботі ППО.
На цьому тлі український лідер додав, що з метою посилення захисту та відновлення об’єктів енергетики вже заготовлено резерв обладнання:
Як уже згадувалося раніше, протягом ночі 9-10 жовтня російські загарбники масовано обстріляли енергетичну систему України.
Саме через це почалися аварійні відключення світла по всій країні.
Під удари ворога потрапили теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.
