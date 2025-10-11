Зеленський розкритикував методи захисту київських ТЕЦ

Я не задоволений, наприклад, якщо ми візьмемо Київ. Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дрона. Які можуть бути у мене питання до мера? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду.