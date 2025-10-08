В Україні вигадали незвичний спосіб знищення російських FPV-дронів

Нові виклики на фронті змушують Сили оборони України швидко шукати дешеві та ефективні інструменти для боротьби з ними. Так, неочікувано для всіх на поле бою повернулися дробовики, які дають можливість успішно знищувати російські FPV-дрони.
Головні тези:
- Експерти заявляють про важливість багаторівневого підходу до захисту від безпілотників.
- Однак українська армія успішно працює з тим, що має наразі.
Дробовики знову повернулися на поле бою
Редакція видання Defence Blog звертає увагу на те, що саме Сили оборони України одними з перших здогадалися ввести дробовики в систему організованої оборони від дронів.
Ба більше, вказано, що 413-й окремий рейдовий батальйон Військ безпілотних авіаційних систем запустив спеціальну програму зі знищення дронів дробовиками.
Кілька сотень українських воїнів пройшли курс лише за сім місяців.
На таку українську винахідливість відреагував Марко Анджелеллі — інструктор зі стрільби та президент Комісії FITAV зі зв’язків зі збройними силами.
За словами останнього, те що роблять ЗСУ на полі бою — дуже важливі уроки для Європи.
Анджелеллі також офіційно підтвердив, що італійські збройні сили вже отримують перші рушниці Benelli M4 AI Drone Guard.
