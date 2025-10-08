В Україні вигадали незвичний спосіб знищення російських FPV-дронів

Нові виклики на фронті змушують Сили оборони України швидко шукати дешеві та ефективні інструменти для боротьби з ними. Так, неочікувано для всіх на поле бою повернулися дробовики, які дають можливість успішно знищувати російські FPV-дрони.

Дробовики знову повернулися на поле бою

Редакція видання Defence Blog звертає увагу на те, що саме Сили оборони України одними з перших здогадалися ввести дробовики в систему організованої оборони від дронів.

Ба більше, вказано, що 413-й окремий рейдовий батальйон Військ безпілотних авіаційних систем запустив спеціальну програму зі знищення дронів дробовиками.

Кілька сотень українських воїнів пройшли курс лише за сім місяців.

Логіка проста: розкид пострілів дробовика підвищує шанси вразити невеликий, швидко рухомий дрон у фінальну секунду перед ударом, коли інші контрзаходи не спрацьовують. Поширити

На таку українську винахідливість відреагував Марко Анджелеллі — інструктор зі стрільби та президент Комісії FITAV зі зв’язків зі збройними силами.

За словами останнього, те що роблять ЗСУ на полі бою — дуже важливі уроки для Європи.

Анджелеллі також офіційно підтвердив, що італійські збройні сили вже отримують перші рушниці Benelli M4 AI Drone Guard.