"Титанічна праця". Як ЗСУ звільняли Січневе на Дніпропетровщині

7 жовтня офіційно стало відомо, що 141-ша ОМБр змогла успішно звільнити від російських загарбників село Січневе на Дніпропетровщині. Як відбувалася операція журналістам розповів капітан, начальник ВБпС (відділення безпілотних систем) 141-ї окремої механізованої бригади Юрій "BEARD".

Головні тези:

  • Використання новітніх технологій сприяло підвищенню ефективності операції.
  • Під час штурму 141-ша ОМБр втратила двох своїх воїнів.

За словами Юрія "BEARD", це дійсно “титанічна праця”. Він також додав, що в цьому процесі важливі абсолютно всі деталі.

Один з головних секретів успіху 141-ша ОМБр полягає в тому, що бригада вже переходить на нові стандарти, застосовує нові технології, БПЛА та засоби злагодження.

Саме завдяки якісній підготовці та технічних засобів нам вдалось провести успішну операцію зі штурму населеного пункту Січневе й зачистити його від противника. Спочатку цієї операції ми працювали дронами для виявлення противника. Потім також за допомогою БПЛА завдали максимального вогневого ураження противнику і далі наша штурмова група проходить й проводить зачистку, — розповів Юрій.

На переконання командира, звільнення села було успішним завдяки злагодженій співпраці операторів БПЛА та штурмових груп.

Щоб мінімізувати втрати серед особового складу — дрони відіграли важливу роль.

На жаль, під час звільнення Січневого ми мали втрати. Ми втратили двох наших побратимів. Це були дуже хороші хлопці. Втрати противника склали 50 росіян, ще 8 було взято в полон.

Окрім того, вказано, ще 30 російських загарбників змогли втекти під час штурму.

