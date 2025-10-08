"Титанічна праця". Як ЗСУ звільняли Січневе на Дніпропетровщині

7 жовтня офіційно стало відомо, що 141-ша ОМБр змогла успішно звільнити від російських загарбників село Січневе на Дніпропетровщині. Як відбувалася операція журналістам розповів капітан, начальник ВБпС (відділення безпілотних систем) 141-ї окремої механізованої бригади Юрій "BEARD".
Головні тези:
- Використання новітніх технологій сприяло підвищенню ефективності операції.
- Під час штурму 141-ша ОМБр втратила двох своїх воїнів.
Як українські воїни звільняли Січневе
За словами Юрія "BEARD", це дійсно “титанічна праця”. Він також додав, що в цьому процесі важливі абсолютно всі деталі.
Один з головних секретів успіху 141-ша ОМБр полягає в тому, що бригада вже переходить на нові стандарти, застосовує нові технології, БПЛА та засоби злагодження.
На переконання командира, звільнення села було успішним завдяки злагодженій співпраці операторів БПЛА та штурмових груп.
Щоб мінімізувати втрати серед особового складу — дрони відіграли важливу роль.
Окрім того, вказано, ще 30 російських загарбників змогли втекти під час штурму.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-