"Титанический труд". Как ВСУ освобождали Сичневое в Днепропетровской области

7 октября официально стало известно, что 141-я ОМБр смогла успешно освободить от российских захватчиков село Сичневое на Днепропетровщине. Как происходила операция журналистам, рассказал капитан, начальник ВБПС (отделение беспилотных систем) 141-й отдельной механизированной бригады Юрий "BEARD".
Главные тезисы
- Использование новейших технологий способствовало повышению эффективности операции.
- Во время штурма 141-я ОМБр потеряла двух своих воинов.
Как украинские воины освобождали Сичневое
По словам Юрия "BEARD", это действительно "титанический труд". Он также добавил, что в этом процессе важны абсолютно все детали.
Один из главных секретов успеха 141-й ОМБр заключается в том, что бригада уже переходит на новые стандарты, применяет новые технологии, БПЛА и средства слаженности.
По убеждению командира, увольнение села было успешным благодаря слаженному сотрудничеству операторов БПЛА и штурмовых групп.
Чтобы минимизировать потери среди личного состава — дроны сыграли немаловажную роль.
Кроме того, указано, еще 30 российских захватчиков смогли убежать во время штурма.
