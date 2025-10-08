"Титанический труд". Как ВСУ освобождали Сичневое в Днепропетровской области
"Титанический труд". Как ВСУ освобождали Сичневое в Днепропетровской области

Как украинские воины освобождали Сичневое
Read in English
Читати українською
Источник:  Эспрессо

7 октября официально стало известно, что 141-я ОМБр смогла успешно освободить от российских захватчиков село Сичневое на Днепропетровщине. Как происходила операция журналистам, рассказал капитан, начальник ВБПС (отделение беспилотных систем) 141-й отдельной механизированной бригады Юрий "BEARD".

Главные тезисы

  • Использование новейших технологий способствовало повышению эффективности операции.
  • Во время штурма 141-я ОМБр потеряла двух своих воинов.

Как украинские воины освобождали Сичневое

По словам Юрия "BEARD", это действительно "титанический труд". Он также добавил, что в этом процессе важны абсолютно все детали.

Один из главных секретов успеха 141-й ОМБр заключается в том, что бригада уже переходит на новые стандарты, применяет новые технологии, БПЛА и средства слаженности.

Именно благодаря качественной подготовке и техническим средствам удалось провести успешную операцию по штурму населенного пункта Сичневое и зачистить его от противника. Вначале этой операции мы работали дронами для обнаружения противника. Затем также с помощью БПЛА нанесли максимальное огневое поражение противнику и дальше наша штурмовая группа проходит и проводит зачистку, — рассказал Юрий.

По убеждению командира, увольнение села было успешным благодаря слаженному сотрудничеству операторов БПЛА и штурмовых групп.

Чтобы минимизировать потери среди личного состава — дроны сыграли немаловажную роль.

К сожалению, во время освобождения Сичневого у нас были потери. Мы потеряли двух наших побратимов. Это были очень хорошие ребята. Потери противника составили 50 россиян, еще 8 были взяты в плен.

Кроме того, указано, еще 30 российских захватчиков смогли убежать во время штурма.

