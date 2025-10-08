Tomahawk для Украины. Какой реакции ждать от Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Tomahawk для Украины. Какой реакции ждать от Путина

Путин бессилен и не остановит предоставление ВСУ Tomahawk
Читати українською
Источник:  ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин уже начал кампанию, направленную на предотвращение предоставления Украине американских ракет Tomahawk. Однако, по мнению аналитиков, жесткой реакции со стороны Кремля ждать не стоит.

Главные тезисы

  • Москва использует пропаганду для дискредитации поставок ВСУ американских ракет.
  • Эти попытки Кремля будут напрасны, как и все предыдущие.

Путин бессилен и не остановит предоставление ВСУ Tomahawk

Ни для кого не секрет, что официальная Москва посредством своей пропаганды пытается выставить потенциальные поставки Украине ракет "Томагавк" как опасную эскалацию.

Диктатор до сих пор питает надежду, что эти запугивания заставят президента США Дональда Трамп резко изменить свою позицию.

Как отмечают аналитики, к идентичным информационным кампаниям Кремль прибегал и раньше, например, когда речь шла о предоставлении Украине тактических ракетных систем ATACMS, высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, истребителей F-16 и танков "Абрамс".

Однако предварительные поставки западного оружия и украинские удары с использованием дальнобойных систем, предоставленных США, не вызвали эскалации, хотя Запад и Украина неоднократно нарушали якобы "красные линии" России в прошлом, — напоминает американский Институт по изучению войны (ISW).

По убеждению аналитиков, российский диктатор Владимир Путин действительно бессилен в ситуации, когда Украина готовится к получению Tomahawk.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отрезали армию РФ от снабжения в Сумской области
Что известно о новых успехах ВСУ в Сумской области
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Замороженные росактивы для Украины. Бельгия оказалась под давлением
ЕС пытается дожать Бельгию
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина уничтожила более 50% запасов бронетехники и артиллерии РФ
Потери армии РФ постоянно растут

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?