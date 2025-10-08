Tomahawk для Украины. Какой реакции ждать от Путина

Американский Институт изучения войны (ISW) обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин уже начал кампанию, направленную на предотвращение предоставления Украине американских ракет Tomahawk. Однако, по мнению аналитиков, жесткой реакции со стороны Кремля ждать не стоит.

Путин бессилен и не остановит предоставление ВСУ Tomahawk

Ни для кого не секрет, что официальная Москва посредством своей пропаганды пытается выставить потенциальные поставки Украине ракет "Томагавк" как опасную эскалацию.

Диктатор до сих пор питает надежду, что эти запугивания заставят президента США Дональда Трамп резко изменить свою позицию.

Как отмечают аналитики, к идентичным информационным кампаниям Кремль прибегал и раньше, например, когда речь шла о предоставлении Украине тактических ракетных систем ATACMS, высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, истребителей F-16 и танков "Абрамс".

Однако предварительные поставки западного оружия и украинские удары с использованием дальнобойных систем, предоставленных США, не вызвали эскалации, хотя Запад и Украина неоднократно нарушали якобы "красные линии" России в прошлом, — напоминает американский Институт по изучению войны (ISW). Поделиться

По убеждению аналитиков, российский диктатор Владимир Путин действительно бессилен в ситуации, когда Украина готовится к получению Tomahawk.