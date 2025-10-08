Tomahawk для України. Якої реакції чекати від Путіна
Tomahawk для України. Якої реакції чекати від Путіна

Путін безсилий і не зупинить надання ЗСУ Tomahawk
Джерело:  ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін уже розпочав кампанію, яка має на меті запобігти наданню Україні американських ракет Tomahawk. Однак, на переконання аналітиків, жорсткої реакції з боку Кремля чекати не варто.

Головні тези:

  • Москва використовує пропаганду для дискредитації постачання ЗСУ американських ракет.
  • Ці спроби Кремля будуть марними, як і всі попередні.

Путін безсилий і не зупинить надання ЗСУ Tomahawk

Ні для кого не секрет, що офіційна Москва за допомогою своєї пропаганди намагається виставити потенційне постачання Україні ракет "Томагавк" як небезпечну ескалацію.

Диктатор досі плекає надію, що ці залякування змусять президента США Дональда Трамп різко змінити свою позицію.

Як зазначають аналітики, до ідентичних інформаційних кампаній Кремль вдавався і раніше, до прикладу, коли мовилося про надання Україні тактичних ракетних систем ATACMS, високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, винищувачів F-16 та танків "Абрамс".

Однак попередні постачання західної зброї та українські удари з використанням далекобійних систем, наданих США, не викликали ескалації, хоча Захід та Україна неодноразово порушували нібито "червоні лінії" Росії в минулому, — нагадує американський Інститут з вивчення війни (ISW).

На переконання аналітиків, російський диктатор Володимир Путін дійсно безсилий у ситуації, коли Україна готується до отримання Tomahawk.

