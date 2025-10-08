Tomahawk для України. Якої реакції чекати від Путіна

Американський Інститут вивчення війни (ISW) звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін уже розпочав кампанію, яка має на меті запобігти наданню Україні американських ракет Tomahawk. Однак, на переконання аналітиків, жорсткої реакції з боку Кремля чекати не варто.
Головні тези:
- Москва використовує пропаганду для дискредитації постачання ЗСУ американських ракет.
- Ці спроби Кремля будуть марними, як і всі попередні.
Путін безсилий і не зупинить надання ЗСУ Tomahawk
Ні для кого не секрет, що офіційна Москва за допомогою своєї пропаганди намагається виставити потенційне постачання Україні ракет "Томагавк" як небезпечну ескалацію.
Диктатор досі плекає надію, що ці залякування змусять президента США Дональда Трамп різко змінити свою позицію.
Як зазначають аналітики, до ідентичних інформаційних кампаній Кремль вдавався і раніше, до прикладу, коли мовилося про надання Україні тактичних ракетних систем ATACMS, високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, винищувачів F-16 та танків "Абрамс".
На переконання аналітиків, російський диктатор Володимир Путін дійсно безсилий у ситуації, коли Україна готується до отримання Tomahawk.
