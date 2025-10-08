Масштабна пожежа охопила російський завод з виготовлення електроніки — відео

Як повідомляють російські опозиційні ЗМІ, 8 жовтня у російському Новосибірську палає завод, що активно займається виробництвом електроніки для оборонного сектору країни-агресорки.
Головні тези:
- Вогонь поширився на 2 тисячі квадратних метрів.
- Постраждалих немає, причина пожежі поки не розкривається.
“Бавовна” в Росії 8 жовтня — що відомо
За словами очевидців та опозиційних ЗМІ, масштабна пожежа почалася на території заводу "Завод припоев".
Що важливо розуміти, він працює в інтересах оборонно-промислового комплексу країни-агресорки Росії.
"Завод припоев" активно займається виробництвом електроніки та мікросхем, а також займається ремонтом й складання електротехнічних пристроїв.
Зокрема він спеціалізується на паянні компонентів озброєння, систем зв’язку та радіоелектроніки.
Що також важливо розуміти, Новосибірськ знаходиться в глибокому тилу країни-агресорки. Відстань від Києва — майже 3000 км.
Згідно з оновленими даними, на місці працюють 70 рятувальників та 23 одиниці техніки, туди ж відправили пожежний потяг.
Пожежу в Новосибірську локалізовано на 2 тисячах квадратних метрів, попередньо постраждалих немає.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-