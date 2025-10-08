Масштабна пожежа охопила російський завод з виготовлення електроніки — відео
Масштабна пожежа охопила російський завод з виготовлення електроніки — відео

"Бавовна" в Росії 8 жовтня - що відомо
Read in English
Джерело:  online.ua

Як повідомляють російські опозиційні ЗМІ, 8 жовтня у російському Новосибірську палає завод, що активно займається виробництвом електроніки для оборонного сектору країни-агресорки.

Головні тези:

  • Вогонь поширився на 2 тисячі квадратних метрів.
  • Постраждалих немає, причина пожежі поки не розкривається.

“Бавовна” в Росії 8 жовтня — що відомо

За словами очевидців та опозиційних ЗМІ, масштабна пожежа почалася на території заводу "Завод припоев".

Що важливо розуміти, він працює в інтересах оборонно-промислового комплексу країни-агресорки Росії.

"Завод припоев" активно займається виробництвом електроніки та мікросхем, а також займається ремонтом й складання електротехнічних пристроїв.

Зокрема він спеціалізується на паянні компонентів озброєння, систем зв’язку та радіоелектроніки.

Масштаби займання та причини пожежі наразі уточнюються. За попередніми даними місцевих ЗМІ, на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Офіційних коментарів від російської влади чи керівництва заводу поки немає.

Що також важливо розуміти, Новосибірськ знаходиться в глибокому тилу країни-агресорки. Відстань від Києва — майже 3000 км.

Згідно з оновленими даними, на місці працюють 70 рятувальників та 23 одиниці техніки, туди ж відправили пожежний потяг.

Пожежу в Новосибірську локалізовано на 2 тисячах квадратних метрів, попередньо постраждалих немає.

