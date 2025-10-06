Аеродроми і нафтобаза. У Криму лунала гучна "бавовна" — відео
Аеродроми і нафтобаза. У Криму лунала гучна "бавовна" — відео

Феодосія
Read in English
Джерело:  online.ua

У ніч на 6 жовтня дрони атакували окупований Крим. Вибухи було чути в багатьох місцях українського півострова.

Головні тези:

  • У ніч на 6 жовтня в Криму пролунали вибухи на аеродромах та нафтобазі через атаку дронів.
  • Аеродроми у Новофедорівці та Феодосії, нафтобаза у Феодосії та військова частина між Євпаторією та селом Затишне були під ударом.
  • Під час атаки були виявлені вибухи та пожежа на нафтобазі у Феодосії, що загрожувало прилітним способом Чорноморського флоту.

“Бавовна” у Криму: що відомо

Першим під ударом опинився аеродром "Саки" у Новофедорівці. Там починаючи з 00:23 прогриміли вибухи, а незабаром стало відомо про роботу ППО по безпілотниках.

Майже за годину вибухи прогриміли у Феодосії, Євпаторії, Сімферопольському районі, а також вибухи були в районі села Андріївка.

Відомо, що поруч із цим населеним пунктом розташований аеродром "Кача".

Трохи пізніше "Кримський вітер" повідомив, що у Феодосії є влучання по нафтобазі. Наразі там палає нафтоналивний термінал. Це не перша атака України по цій нафтобазі.

Також заявляється, що є приліт по військовій частині між Євпаторією і селом Затишне.

Офіційних коментарів про наслідки атаки поки не було.

