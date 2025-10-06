Аеродроми і нафтобаза. У Криму лунала гучна "бавовна" — відео

У ніч на 6 жовтня дрони атакували окупований Крим. Вибухи було чути в багатьох місцях українського півострова.
Головні тези:
- У ніч на 6 жовтня в Криму пролунали вибухи на аеродромах та нафтобазі через атаку дронів.
- Аеродроми у Новофедорівці та Феодосії, нафтобаза у Феодосії та військова частина між Євпаторією та селом Затишне були під ударом.
- Під час атаки були виявлені вибухи та пожежа на нафтобазі у Феодосії, що загрожувало прилітним способом Чорноморського флоту.
“Бавовна” у Криму: що відомо
Першим під ударом опинився аеродром "Саки" у Новофедорівці. Там починаючи з 00:23 прогриміли вибухи, а незабаром стало відомо про роботу ППО по безпілотниках.
Майже за годину вибухи прогриміли у Феодосії, Євпаторії, Сімферопольському районі, а також вибухи були в районі села Андріївка.
Відомо, що поруч із цим населеним пунктом розташований аеродром "Кача".
Трохи пізніше "Кримський вітер" повідомив, що у Феодосії є влучання по нафтобазі. Наразі там палає нафтоналивний термінал. Це не перша атака України по цій нафтобазі.
Офіційних коментарів про наслідки атаки поки не було.
