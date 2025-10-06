Аэродромы и нефтебаза. В Крыму раздавалась громкая "бавовна" — видео
Проиcшествия
Аэродромы и нефтебаза. В Крыму раздавалась громкая "бавовна" — видео

Источник:  online.ua

В ночь на 6 октября дроны атаковали оккупированный Крым. Взрывы были слышны во многих местах украинского полуострова.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали аэродромы и нефтебазу в Крыму, приведя к серии взрывов в разных районах полуострова.
  • В результате атаки пострадали аэродромы в Новофедоровке и Феодосии, а также нефтебаза в Феодосии.
  • Нанесенный ущерб может угрожать прилетным способом Черноморского флота из-за пожара на нефтебазе во время атаки.

"Бавовна" в Крыму: что известно

Первым под ударом оказался аэродром "Саки" в Новофедоровке. Там, начиная с 00:23, прогремели взрывы, а вскоре стало известно о работе ПВО по беспилотникам.

Почти через час взрывы прогремели в Феодосии, Евпатории, Симферопольском районе, а также взрывы были в районе села Андреевка.

Известно, что рядом с населённым пунктом расположен аэродром "Кача".

Чуть позже "Крымский ветер" сообщил, что в Феодосии есть попадания по нефтебазе. Сейчас там горит нефтеналивной терминал. Это не первая атака Украины по этой нефтебазе.

Также заявляется, что есть прилет по воинской части между Евпаторией и селом Уютное.

Официальных комментариев о последствиях атаки пока не последовало.

