Как сообщают российские оппозиционные СМИ, 8 октября в российском Новосибирске горит завод, активно занимающийся производством электроники для оборонного сектора страны-агрессорки.

"Бавовна" в России 8 октября — что известно

По словам очевидцев и оппозиционных СМИ, масштабный пожар начался на территории завода "Завод припоев".

Что важно понимать, он работает в интересах оборонно-промышленного комплекса страны-агрессорки России.

"Завод припоев" активно занимается производством электроники и микросхем, а также ремонтом и сборкой электротехнических устройств.

В частности, он специализируется на пайке компонентов вооружения, систем связи и радиоэлектроники.

Масштабы возгорания и причины пожара уточняются. По предварительным данным местных СМИ, на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Официальных комментариев от российских властей или руководства завода пока нет.

Что также важно понимать, Новосибирск находится в глубоком тылу страны-агрессорки. Расстояние от Киева — почти 3000 км.

Согласно обновленным данным, на месте работают 70 спасателей и 23 единицы техники, туда же отправили пожарный поезд.