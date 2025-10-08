Как сообщают российские оппозиционные СМИ, 8 октября в российском Новосибирске горит завод, активно занимающийся производством электроники для оборонного сектора страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Огонь распространился на 2 тысячи квадратных метров.
- Пострадавших нет, причина пожара пока не раскрывается.
"Бавовна" в России 8 октября — что известно
По словам очевидцев и оппозиционных СМИ, масштабный пожар начался на территории завода "Завод припоев".
Что важно понимать, он работает в интересах оборонно-промышленного комплекса страны-агрессорки России.
"Завод припоев" активно занимается производством электроники и микросхем, а также ремонтом и сборкой электротехнических устройств.
В частности, он специализируется на пайке компонентов вооружения, систем связи и радиоэлектроники.
Что также важно понимать, Новосибирск находится в глубоком тылу страны-агрессорки. Расстояние от Киева — почти 3000 км.
Согласно обновленным данным, на месте работают 70 спасателей и 23 единицы техники, туда же отправили пожарный поезд.
Пожар в Новосибирске локализован на 2 тысячах квадратных метров, предварительно пострадавших нет.
