Масштабный пожар охватил российский завод по изготовлению электроники — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Масштабный пожар охватил российский завод по изготовлению электроники — видео

"Бавовна" в России 8 октября - что известно
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Как сообщают российские оппозиционные СМИ, 8 октября в российском Новосибирске горит завод, активно занимающийся производством электроники для оборонного сектора страны-агрессорки.

Главные тезисы

  • Огонь распространился на 2 тысячи квадратных метров.
  • Пострадавших нет, причина пожара пока не раскрывается.

"Бавовна" в России 8 октября — что известно

По словам очевидцев и оппозиционных СМИ, масштабный пожар начался на территории завода "Завод припоев".

Что важно понимать, он работает в интересах оборонно-промышленного комплекса страны-агрессорки России.

"Завод припоев" активно занимается производством электроники и микросхем, а также ремонтом и сборкой электротехнических устройств.

В частности, он специализируется на пайке компонентов вооружения, систем связи и радиоэлектроники.

Масштабы возгорания и причины пожара уточняются. По предварительным данным местных СМИ, на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Официальных комментариев от российских властей или руководства завода пока нет.

Что также важно понимать, Новосибирск находится в глубоком тылу страны-агрессорки. Расстояние от Киева — почти 3000 км.

Согласно обновленным данным, на месте работают 70 спасателей и 23 единицы техники, туда же отправили пожарный поезд.

Пожар в Новосибирске локализован на 2 тысячах квадратных метров, предварительно пострадавших нет.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная "бавовна" звучала в нескольких регионах РФ и оккупированном Крыму — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" накрыла химзавод в Пермском крае РФ
После атаки дронов горит химзавод в Пермском крае
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Аэродромы и нефтебаза. В Крыму раздавалась громкая "бавовна" — видео
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?