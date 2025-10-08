В Украине придумали необычный способ уничтожения российских FPV-дронов

Новые вызовы на фронте заставляют Силы обороны Украины быстро искать дешевые и эффективные инструменты борьбы с ними. Так, неожиданно для всех на поле боя вернулись дробовики, позволяющие успешно уничтожать российские FPV-дроны.
Главные тезисы
- Эксперты заявляют о важности многоуровневого подхода к защите беспилотников.
- Однако украинская армия успешно работает с тем, что имеет сейчас.
Дробовики снова вернулись на поле боя
Редакция издания Defence Blog обращает внимание на то, что именно Силы обороны Украины одними из первых догадались ввести дробовики в систему организованной обороны от дронов.
Более того, указано, что 413-й отдельный рейдовый батальон Войск беспилотных авиационных систем запустил специальную программу по уничтожению дронов дробовиками.
Несколько сотен украинских воинов прошли курс всего за семь месяцев.
На такую украинскую изобретательность отреагировал Марк Анджелелли — инструктор по стрельбе и президент Комиссии FITAV по связям с вооруженными силами.
По словам последнего, то, что делают ВСУ на поле боя — очень важные уроки для Европы.
Анджелелли также официально подтвердил, что итальянские вооруженные силы уже получают первые ружья Benelli M4 AI Drone Guard.
