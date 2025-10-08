В Украине придумали необычный способ уничтожения российских FPV-дронов
Украина
Дата публикации

В Украине придумали необычный способ уничтожения российских FPV-дронов

Дробовики снова вернулись на поле боя
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Новые вызовы на фронте заставляют Силы обороны Украины быстро искать дешевые и эффективные инструменты борьбы с ними. Так, неожиданно для всех на поле боя вернулись дробовики, позволяющие успешно уничтожать российские FPV-дроны.

Главные тезисы

  • Эксперты заявляют о важности многоуровневого подхода к защите беспилотников.
  • Однако украинская армия успешно работает с тем, что имеет сейчас.

Дробовики снова вернулись на поле боя

Редакция издания Defence Blog обращает внимание на то, что именно Силы обороны Украины одними из первых догадались ввести дробовики в систему организованной обороны от дронов.

Более того, указано, что 413-й отдельный рейдовый батальон Войск беспилотных авиационных систем запустил специальную программу по уничтожению дронов дробовиками.

Несколько сотен украинских воинов прошли курс всего за семь месяцев.

Логика проста: разброс выстрелов дробовика повышает шансы поразить небольшой, быстро движущийся дрон в финальную секунду перед ударом, когда другие контрмеры не срабатывают.

На такую украинскую изобретательность отреагировал Марк Анджелелли — инструктор по стрельбе и президент Комиссии FITAV по связям с вооруженными силами.

По словам последнего, то, что делают ВСУ на поле боя — очень важные уроки для Европы.

Анджелелли также официально подтвердил, что итальянские вооруженные силы уже получают первые ружья Benelli M4 AI Drone Guard.

