Воины СБУ ликвидировали более 3 тыс оккупантов РФ в течение сентября — Зеленский
Украина
Воины СБУ ликвидировали более 3 тыс оккупантов РФ в течение сентября — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Российские войска получили приказ штурмовать позиции Украины на Покровском направлении любой ценой, в результате чего значительно вырос уровень их потерь — только воины СБУ там уничтожают более 100 окупантов в день.

  • Более 3 тысяч оккупантов РФ были ликвидированы в сентябре в результате успешных операций на Покровском направлении СБУ.
  • Президент Зеленский отметил активность и результативность действий воинов ЦСО «А» СБУ по уничтожению вражеских сил.
  • СБУ продолжает работу по уничтожению российских агентурных сетей и уменьшению военного потенциала РФ на территории Украины.

Спецназовцы СБУ уничтожили более 3 тыс оккупантов РФ в сентябре

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам доклада руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Отмечу воинов ЦСО «А» СБУ, осуществляющих активные действия в Покровском направлении. Констатируем, что российские войска получили приказ штурмовать наши позиции любой ценой. Соответственно, значительно вырос уровень российских потерь. Только наши воины СБУ и только на Покровском направлении уничтожают сейчас более 100 окупантов в день, и это без учета результатов действий воинов других составляющих наших сил обороны и безопасности. Всего за прошлый месяц воины ЦСО «А» СБУ ликвидировали 3028 окупантов — по каждому из них есть соответствующая верификация.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что СБУ продолжает работу по уничтожению российских агентурных сетей. Он отметил, что согласовал операции, "цель которых — уменьшение российского военного потенциала".

Президент проинформировал, что во время встречи подробно обсудили боевую работу службы. Президент поблагодарил всех привлеченных воинов.

Василий Малюк доложил результаты наших дальнобойных ударов, которые осуществляются силами СБУ. Важно, что большую эффективность демонстрируют украинские дальнобойные ракеты-дроны. Существенные результаты имеем и в уничтожении российских комплексов ПВО.

