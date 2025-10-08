Воины СБУ ликвидировали более 3 тыс оккупантов РФ в течение сентября — Зеленский

Российские войска получили приказ штурмовать позиции Украины на Покровском направлении любой ценой, в результате чего значительно вырос уровень их потерь — только воины СБУ там уничтожают более 100 окупантов в день.
Главные тезисы
- Более 3 тысяч оккупантов РФ были ликвидированы в сентябре в результате успешных операций на Покровском направлении СБУ.
- Президент Зеленский отметил активность и результативность действий воинов ЦСО «А» СБУ по уничтожению вражеских сил.
- СБУ продолжает работу по уничтожению российских агентурных сетей и уменьшению военного потенциала РФ на территории Украины.
Спецназовцы СБУ уничтожили более 3 тыс оккупантов РФ в сентябре
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам доклада руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Зеленский отметил, что СБУ продолжает работу по уничтожению российских агентурных сетей. Он отметил, что согласовал операции, "цель которых — уменьшение российского военного потенциала".
Президент проинформировал, что во время встречи подробно обсудили боевую работу службы. Президент поблагодарил всех привлеченных воинов.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-