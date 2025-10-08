Воины СБУ ликвидировали более 3 тыс оккупантов РФ в течение сентября — Зеленский

Отмечу воинов ЦСО «А» СБУ, осуществляющих активные действия в Покровском направлении. Констатируем, что российские войска получили приказ штурмовать наши позиции любой ценой. Соответственно, значительно вырос уровень российских потерь. Только наши воины СБУ и только на Покровском направлении уничтожают сейчас более 100 окупантов в день, и это без учета результатов действий воинов других составляющих наших сил обороны и безопасности. Всего за прошлый месяц воины ЦСО «А» СБУ ликвидировали 3028 окупантов — по каждому из них есть соответствующая верификация.