Воїни СБУ ліквідували понад 3 тис окупантів РФ протягом вересня — Зеленський

Російські війська отримали наказ штурмувати позиції України на Покровському напрямку за будь-яку ціну, внаслідок чого значно зріс рівень їхніх втрат — тільки воїни СБУ там знищують понад 100 окупантів на день.
Головні тези:
- Понад 3 тисячі окупантів були ліквідовані воїнами СБУ у вересні за результатами успішних операцій на Покровському напрямку.
- Президент Зеленський підкреслив активність і результативність дій воїнів ЦСО «А» СБУ у знищенні ворожих сил.
- СБУ продовжує роботу із знищення російських агентурних мереж та зменшення воєнного потенціалу РФ на території України.
Спецпризначенці СБУ знищили понад 3 тис окупантів РФ у вересні
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника Служби безпеки України Василя Малюка.
Зеленський зазначив, що СБУ продовжує роботу зі знищення російських агентурних мереж. Він зауважив, що погодив операції, "які мають на меті зменшення російського воєнного потенціалу".
Президент поінформував, що під час зустрічі детально обговорили бойову роботу служби. Президент подякував всім залученим воїнам.
