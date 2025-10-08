Воїни СБУ ліквідували понад 3 тис окупантів РФ протягом вересня — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Воїни СБУ ліквідували понад 3 тис окупантів РФ протягом вересня — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Російські війська отримали наказ штурмувати позиції України на Покровському напрямку за будь-яку ціну, внаслідок чого значно зріс рівень їхніх втрат — тільки воїни СБУ там знищують понад 100 окупантів на день.

Головні тези:

  • Понад 3 тисячі окупантів були ліквідовані воїнами СБУ у вересні за результатами успішних операцій на Покровському напрямку.
  • Президент Зеленський підкреслив активність і результативність дій воїнів ЦСО «А» СБУ у знищенні ворожих сил.
  • СБУ продовжує роботу із знищення російських агентурних мереж та зменшення воєнного потенціалу РФ на території України.

Спецпризначенці СБУ знищили понад 3 тис окупантів РФ у вересні

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника Служби безпеки України Василя Малюка.

Відзначу воїнів ЦСО «А» СБУ, які здійснюють активні дії на Покровському напрямку. Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат. Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки. Загалом за минулий місяць воїни ЦСО «А» СБУ ліквідували 3028 окупантів — по кожному з них маємо відповідну верифікацію.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що СБУ продовжує роботу зі знищення російських агентурних мереж. Він зауважив, що погодив операції, "які мають на меті зменшення російського воєнного потенціалу".

Президент поінформував, що під час зустрічі детально обговорили бойову роботу служби. Президент подякував всім залученим воїнам.

Василь Малюк доповів щодо результатів наших далекобійних ударів, які здійснюються силами СБУ. Важливо, що більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Суттєві результати маємо й у знищенні російських комплексів ППО.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський оголосив про ще одну перемогу України у війні проти РФ
Володимир Зеленський
Зеленський розповів про новий успіх України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Нуль реальної реакції". Зеленський розкритикував світ після атак Росії
Володимир Зеленський
Світ знову ігнорує воєнні злочини Росії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський публічно розкрив одну з таємниць Путіна
Володимир Зеленський
Зеленський озвучив Європі чітке попередження

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?