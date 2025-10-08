Воїни СБУ ліквідували понад 3 тис окупантів РФ протягом вересня — Зеленський

Російські війська отримали наказ штурмувати позиції України на Покровському напрямку за будь-яку ціну, внаслідок чого значно зріс рівень їхніх втрат — тільки воїни СБУ там знищують понад 100 окупантів на день.

Спецпризначенці СБУ знищили понад 3 тис окупантів РФ у вересні

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника Служби безпеки України Василя Малюка.

Відзначу воїнів ЦСО «А» СБУ, які здійснюють активні дії на Покровському напрямку. Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат. Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки. Загалом за минулий місяць воїни ЦСО «А» СБУ ліквідували 3028 окупантів — по кожному з них маємо відповідну верифікацію. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що СБУ продовжує роботу зі знищення російських агентурних мереж. Він зауважив, що погодив операції, "які мають на меті зменшення російського воєнного потенціалу".

Президент поінформував, що під час зустрічі детально обговорили бойову роботу служби. Президент подякував всім залученим воїнам.