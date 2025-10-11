Зеленский раскритиковал методы защиты киевских ТЭЦ
Зеленский раскритиковал методы защиты киевских ТЭЦ

Что не так с защитой киевских ТЭЦ
Украинский лидер Владимир Зеленский не скрывает, что недоволен методами защиты энергетической инфраструктуры Киева, в первую очередь ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Главные тезисы

  • Зеленский напомнил, что Украина не может использовать ракеты Patriot против дронов.
  • Он подчеркнул, что идет процесс усиления защиты и восстановления объектов энергетики.

Что не так с защитой киевских ТЭЦ

Как отметил глава государства, проблема заключается не только в работе ПВО.

Я не доволен, например, если мы возьмем Киев. Есть ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дрона. Какие могут быть у меня вопросы к мэру? Я могу сейчас вам сказать, что я думаю обо всем этом, но я не буду.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне украинский лидер добавил, что для усиления защиты и восстановления объектов энергетики уже заготовлен резерв оборудования:

Подготовлена хорошая программа… большое количество трансформаторов.

Как уже упоминалось ранее, в течение ночи 9-10 октября российские захватчики массово обстреляли энергетическую систему Украины.

Именно поэтому начались аварийные отключения света по всей стране.

Под удары врага попали теплоэлектростанции (ТЭС) ДТЭК.

После массированного обстрела россиян по состоянию на 12:00 энергетики вернули свет 270 тысяч абонентов в Киеве. Отменены специальные графики аварийных отключений в Харькове, Полтаве и Сумах, но обычные графики продолжают действовать.

