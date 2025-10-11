Зеленский раскритиковал методы защиты киевских ТЭЦ

Украинский лидер Владимир Зеленский не скрывает, что недоволен методами защиты энергетической инфраструктуры Киева, в первую очередь ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Что не так с защитой киевских ТЭЦ

Как отметил глава государства, проблема заключается не только в работе ПВО.

Я не доволен, например, если мы возьмем Киев. Есть ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дрона. Какие могут быть у меня вопросы к мэру? Я могу сейчас вам сказать, что я думаю обо всем этом, но я не буду. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне украинский лидер добавил, что для усиления защиты и восстановления объектов энергетики уже заготовлен резерв оборудования:

Подготовлена хорошая программа… большое количество трансформаторов. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, в течение ночи 9-10 октября российские захватчики массово обстреляли энергетическую систему Украины.

Именно поэтому начались аварийные отключения света по всей стране.

Под удары врага попали теплоэлектростанции (ТЭС) ДТЭК.