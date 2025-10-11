Зеленский раскритиковал методы защиты киевских ТЭЦ

Украинский лидер Владимир Зеленский не скрывает, что недоволен методами защиты энергетической инфраструктуры Киева, в первую очередь ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.
Главные тезисы
- Зеленский напомнил, что Украина не может использовать ракеты Patriot против дронов.
- Он подчеркнул, что идет процесс усиления защиты и восстановления объектов энергетики.
Что не так с защитой киевских ТЭЦ
Как отметил глава государства, проблема заключается не только в работе ПВО.
На этом фоне украинский лидер добавил, что для усиления защиты и восстановления объектов энергетики уже заготовлен резерв оборудования:
Как уже упоминалось ранее, в течение ночи 9-10 октября российские захватчики массово обстреляли энергетическую систему Украины.
Именно поэтому начались аварийные отключения света по всей стране.
Под удары врага попали теплоэлектростанции (ТЭС) ДТЭК.
