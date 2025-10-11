Украинские воины отбили массированный штурм армии РФ в Донецкой области

Первый корпус НГУ "Азов" сообщил, что Силы обороны Украины 9 октября успешно отбили массированный российский штурм на Очеретинском направлении во Владимировке Донецкой области.
Главные тезисы
- Россия преследовала цель захватить населенный пункт Шахово.
- 10 октября движение вражеской пехоты во Владимировке не наблюдалось.
"Азов" отчитывается о новых успехах на фронте
По словам бойцов, для нового наступления россияне использовали 35 единиц тяжелой бронетехники (танков и ББМ).
В рамках успешной обороны уничтожен и поврежден один бронированный тягач, 3 танка и 16 ББМ противника.
Более того, россияне потеряли 41 мотоцикл и две единицы легкого автотранспорта.
Согласно последним данным, подтвержденные потери противника за сутки на направлении составляли:
Безвозвратные — 107 окупантов;
санитарные — 51.
Ключевая цель армии РФ на этом участке фронта — оккупация населенного пункта Шахово.
Как сообщает "Азов", благодаря заблаговременно проведенным инженерным мероприятиям по минированию и слаженным действиям воинов — прежде всего артиллерийских расчетов бригад ВСУ, НГУ и экипажей беспилотных систем — очередной план России провалился.
Враг вынужден был менять маршруты, терял ориентиры, бросал технику и десантировал пехоту в неопределенных заранее районах.
