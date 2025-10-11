Украинские воины отбили массированный штурм армии РФ в Донецкой области

Первый корпус НГУ "Азов" сообщил, что Силы обороны Украины 9 октября успешно отбили массированный российский штурм на Очеретинском направлении во Владимировке Донецкой области.

"Азов" отчитывается о новых успехах на фронте

По словам бойцов, для нового наступления россияне использовали 35 единиц тяжелой бронетехники (танков и ББМ).

В рамках успешной обороны уничтожен и поврежден один бронированный тягач, 3 танка и 16 ББМ противника.

Более того, россияне потеряли 41 мотоцикл и две единицы легкого автотранспорта.

Согласно последним данным, подтвержденные потери противника за сутки на направлении составляли:

Безвозвратные — 107 окупантов;

санитарные — 51.

Ключевая цель армии РФ на этом участке фронта — оккупация населенного пункта Шахово.

Наступательные действия враг проводил в несколько волн и по разным направлениям. Сначала выдвигались группы мотоциклистов, за которыми двигались колонны бронетехники — танки и ББМ с пехотинцами. Поделиться

Как сообщает "Азов", благодаря заблаговременно проведенным инженерным мероприятиям по минированию и слаженным действиям воинов — прежде всего артиллерийских расчетов бригад ВСУ, НГУ и экипажей беспилотных систем — очередной план России провалился.