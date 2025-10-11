Украинские воины отбили массированный штурм армии РФ в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины отбили массированный штурм армии РФ в Донецкой области

"Азов" отчитывается о новых успехах на фронте
Читати українською
Источник:  АЗОВ

Первый корпус НГУ "Азов" сообщил, что Силы обороны Украины 9 октября успешно отбили массированный российский штурм на Очеретинском направлении во Владимировке Донецкой области.

Главные тезисы

  • Россия преследовала цель захватить населенный пункт Шахово.
  • 10 октября движение вражеской пехоты во Владимировке не наблюдалось.

"Азов" отчитывается о новых успехах на фронте

По словам бойцов, для нового наступления россияне использовали 35 единиц тяжелой бронетехники (танков и ББМ).

В рамках успешной обороны уничтожен и поврежден один бронированный тягач, 3 танка и 16 ББМ противника.

Более того, россияне потеряли 41 мотоцикл и две единицы легкого автотранспорта.

Согласно последним данным, подтвержденные потери противника за сутки на направлении составляли:

  • Безвозвратные — 107 окупантов;

  • санитарные — 51.

Ключевая цель армии РФ на этом участке фронта — оккупация населенного пункта Шахово.

Наступательные действия враг проводил в несколько волн и по разным направлениям. Сначала выдвигались группы мотоциклистов, за которыми двигались колонны бронетехники — танки и ББМ с пехотинцами.

Как сообщает "Азов", благодаря заблаговременно проведенным инженерным мероприятиям по минированию и слаженным действиям воинов — прежде всего артиллерийских расчетов бригад ВСУ, НГУ и экипажей беспилотных систем — очередной план России провалился.

Враг вынужден был менять маршруты, терял ориентиры, бросал технику и десантировал пехоту в неопределенных заранее районах.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина уничтожила более 50% запасов бронетехники и артиллерии РФ
Потери армии РФ постоянно растут
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине придумали необычный способ уничтожения российских FPV-дронов
Дробовики снова вернулись на поле боя
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина угрожают США "последствиями" из-за ракет Tomahawk для Украины
Рябков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?