Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США должны "осознавать глубину и тяжесть последствий" в случае поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.
Главные тезисы
- Заместитель главы МИД России выразил угрозу США в случае поставки украинской армии ракет Tomahawk.
- Гипотетическое применение ракет возможно только при прямом привлечении американского персонала.
- Россия призывает США ответственно подойти к решению о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk.
Рябков угрожает США из-за вероятного предоставления Украине ракет Tomahawk
Как сказал Рябков, Россия призывает США ответственно подойти к возможному решению о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk.
Гипотетическое применение таких систем возможно только при прямом привлечении американского персонала. Я надеюсь, что глубину и тяжесть последствий принятого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению.
Приспешник Путина считает, что предоставление Украине этих крылатых ракет не повлияет на СВО.
Заместитель российского министра призвал Белый дом и Пентагон "трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации".
Также он заявил, что "мощный импульс относительно украинского урегулирования после саммита на Аляске в значительной степени исчерпан".
