Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США должны "осознавать глубину и тяжесть последствий" в случае поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Рябков угрожает США из-за вероятного предоставления Украине ракет Tomahawk

Как сказал Рябков, Россия призывает США ответственно подойти к возможному решению о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk.

Гипотетическое применение таких систем возможно только при прямом привлечении американского персонала. Я надеюсь, что глубину и тяжесть последствий принятого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению.

Приспешник Путина считает, что предоставление Украине этих крылатых ракет не повлияет на СВО.

Заместитель российского министра призвал Белый дом и Пентагон "трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации".