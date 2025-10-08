У Путина угрожают США "последствиями" из-за ракет Tomahawk для Украины
Категория
Политика
Дата публикации

У Путина угрожают США "последствиями" из-за ракет Tomahawk для Украины

Рябков
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США должны "осознавать глубину и тяжесть последствий" в случае поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Главные тезисы

  • Заместитель главы МИД России выразил угрозу США в случае поставки украинской армии ракет Tomahawk.
  • Гипотетическое применение ракет возможно только при прямом привлечении американского персонала.
  • Россия призывает США ответственно подойти к решению о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk.

Рябков угрожает США из-за вероятного предоставления Украине ракет Tomahawk

Как сказал Рябков, Россия призывает США ответственно подойти к возможному решению о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk.

Гипотетическое применение таких систем возможно только при прямом привлечении американского персонала. Я надеюсь, что глубину и тяжесть последствий принятого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению.

Приспешник Путина считает, что предоставление Украине этих крылатых ракет не повлияет на СВО.

Заместитель российского министра призвал Белый дом и Пентагон "трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации".

Также он заявил, что "мощный импульс относительно украинского урегулирования после саммита на Аляске в значительной степени исчерпан".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Tomahawk для Украины. Чего на самом деле боится Трамп
Трамп не знает, как Украина будет использовать Tomahawk
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Смертоносное оружие". Украина готовится к поставке Tomahawk
Украина все же получит Tomahawk
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Tomahawk для Украины. Какой реакции ждать от Путина
Путин бессилен и не остановит предоставление ВСУ Tomahawk

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?