Tomahawk для Украины. Чего на самом деле боится Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он почти "принял решение" о предоставлении Украине ракет большой дальности "Томагавк". По словам инсайдера в украинском правительстве, президент США все же беспокоится, что не сможет контролировать решение Киева об использовании этих ракет.

Трамп не знает, как Украина будет использовать Tomahawk

Команда украинского лидера Владимира Зеленского утверждает, что ракеты "Томагавк" позволят Украине атаковать военные цели в глубине территории РФ.

Более того, Киев считает, что они помогут всадить российского диктатора Путина за стол переговоров.

Я почти принял решение, – заявил Трамп журналистам 6 октября. Поделиться

Глава Белого дома отметил, что хочет знать, что Киев планирует делать с ракетами, прежде чем поставлять их.

Куда они их отправляют, я думаю, я должен задать этот вопрос. Я бы задавал некоторые вопросы. Я не хочу эскалации. Дональд Трамп Президент США

Как утверждают анонимные источники, близкие к украинскому правительству, пока неизвестно, какое конкретное решение принял Трамп.

Диктатор Путин начал угрожать, что поставки ракет "Томагавк" Украине станут "совершенно новым, качественно новым этапом эскалации".

По мнению главы Кремля, ВСУ не смогут использовать ракеты без прямого участия США, а это, мол, спровоцирует конфронтацию между США и РФ.