Tomahawk для Украины. Чего на самом деле боится Трамп
Категория
Политика
Дата публикации

Tomahawk для Украины. Чего на самом деле боится Трамп

Трамп не знает, как Украина будет использовать Tomahawk
Читати українською
Источник:  Axios

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он почти "принял решение" о предоставлении Украине ракет большой дальности "Томагавк". По словам инсайдера в украинском правительстве, президент США все же беспокоится, что не сможет контролировать решение Киева об использовании этих ракет.

Главные тезисы

  • Украинские власти до сих пор не знают, какое финальное решение принял Трамп.
  • Путин считает, что ВСУ не смогут использовать ракеты без участия США.

Трамп не знает, как Украина будет использовать Tomahawk

Команда украинского лидера Владимира Зеленского утверждает, что ракеты "Томагавк" позволят Украине атаковать военные цели в глубине территории РФ.

Более того, Киев считает, что они помогут всадить российского диктатора Путина за стол переговоров.

Я почти принял решение, – заявил Трамп журналистам 6 октября.

Глава Белого дома отметил, что хочет знать, что Киев планирует делать с ракетами, прежде чем поставлять их.

Куда они их отправляют, я думаю, я должен задать этот вопрос. Я бы задавал некоторые вопросы. Я не хочу эскалации.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Как утверждают анонимные источники, близкие к украинскому правительству, пока неизвестно, какое конкретное решение принял Трамп.

Диктатор Путин начал угрожать, что поставки ракет "Томагавк" Украине станут "совершенно новым, качественно новым этапом эскалации".

По мнению главы Кремля, ВСУ не смогут использовать ракеты без прямого участия США, а это, мол, спровоцирует конфронтацию между США и РФ.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина предположили, что Трамп уже передал Украине Tomahawk
В России боятся, что Tomahawk уже в Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины освободили Сичневое на Днепропетровщине — видео
ВСУ выбивают россиян из Днепропетровщины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получает дешевые и эффективные ракеты для уничтожения "Шахедов"
Антидроновые ракеты уже защищают Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?