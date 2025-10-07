Tomahawk для України. Чого насправді боїться Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що він майже "ухвалив рішення" щодо надання Україні ракет великої дальності "Томагавк". За словами інсайдера в українському уряді, президент США все ж непокоїться, що не зможе контролювати рішення Києва щодо використання цих ракет.
Головні тези:
- Українська влада досі не знає, яке фінальне рішення ухвалив Трамп.
- Путін вважає, що ЗСУ не зможуть використовувати ракети без участі США.
Трамп не знає, як Україна буде використовувати Tomahawk
Команда українського лідера Володимира Зеленського стверджує, що ракети "Томагавк" дадуть Україні можливість атакувати військові цілі в глибині території РФ.
Ба більше, Київ вважає, що вони допоможуть всадити російського диктатора Путіна за стіл переговорів.
Очільник Білого дому зазначив, що хоче знати, що Київ планує робити з ракетами, перш ніж постачати їх.
Як стверджують анонімні джерела, близькі до українського уряду, досі невідомо, яке конкретне рішення ухвалив Трамп.
Диктатор Путін почав погрожувати, що постачання ракет "Томагавк" Україні стане "абсолютно новим, якісно новим етапом ескалації".
На переконання глави Кремля, ЗСУ не зможуть використовувати ракети без прямої участі США, а це, мовляв, спровокує конфронтацію між США та РФ.
