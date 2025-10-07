Tomahawk для України. Чого насправді боїться Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що він майже "ухвалив рішення" щодо надання Україні ракет великої дальності "Томагавк". За словами інсайдера в українському уряді, президент США все ж непокоїться, що не зможе контролювати рішення Києва щодо використання цих ракет.

Трамп не знає, як Україна буде використовувати Tomahawk

Команда українського лідера Володимира Зеленського стверджує, що ракети "Томагавк" дадуть Україні можливість атакувати військові цілі в глибині території РФ.

Ба більше, Київ вважає, що вони допоможуть всадити російського диктатора Путіна за стіл переговорів.

Я майже ухвалив рішення, — заявив Трамп журналістам 6 жовтня. Поширити

Очільник Білого дому зазначив, що хоче знати, що Київ планує робити з ракетами, перш ніж постачати їх.

Куди вони їх відправляють, я думаю, я повинен буду задати це питання. Я б задавав деякі питання. Я не хочу ескалації. Дональд Трамп Президент США

Як стверджують анонімні джерела, близькі до українського уряду, досі невідомо, яке конкретне рішення ухвалив Трамп.

Диктатор Путін почав погрожувати, що постачання ракет "Томагавк" Україні стане "абсолютно новим, якісно новим етапом ескалації".

На переконання глави Кремля, ЗСУ не зможуть використовувати ракети без прямої участі США, а це, мовляв, спровокує конфронтацію між США та РФ.