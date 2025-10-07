Україна отримує дешеві та ефективні ракети для знищення "Шахедів"

В Європі створили антидронову ракету з бойовою частиною повітряного вибуху, яка вже допомагає Силам оборони України знищувати російські "Шахеди" та аналогічні дрони. Це новинка, яку представила компанія Thales.

Антидронові ракети вже захищають Україну

Як вдалося дізнатися журналістам, виробник встановлює бойову частину повітряного вибуху на 70-мм ракети.

Нова боєголовка FZ123 наповнена тисячами крихітних сталевих гранул, які розганяються під час підриву майне кілограма вибухової речовини. Це створює "хмару" уламків діаметром близько 25 метрів, яка може знищити або пошкодити дрон.

Фото: businessinsider.com

Окрім того, наголошується, що ця ракета здатна долати відстань до 3000 метрів.

З заявою з цього приводу виступив директор з транспортних засобів та тактичних систем компанії Thales Belgium Томас Коліне.

За його словами, ракети вже надіслали Україні, а попит ЗСУ перевищує те, що може виробляти компанія.

Для нас добре те, що якщо вони просять більше, це означає, що вони цим задоволені, — наголосив Томас Коліне. Поширити

Однак він не хоче розкривати, скільки боєголовок було надано ЗСУ.