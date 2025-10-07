Україна отримує дешеві та ефективні ракети для знищення "Шахедів"

В Європі створили антидронову ракету з бойовою частиною повітряного вибуху, яка вже допомагає Силам оборони України знищувати російські "Шахеди" та аналогічні дрони. Це новинка, яку представила компанія Thales.
Головні тези:
- Бойова частина ракети FZ123 містить тисячі крихітних сталевих гранул.
- Попит України на них перевищує виробничі можливості Thales Belgium.
Антидронові ракети вже захищають Україну
Як вдалося дізнатися журналістам, виробник встановлює бойову частину повітряного вибуху на 70-мм ракети.
Окрім того, наголошується, що ця ракета здатна долати відстань до 3000 метрів.
З заявою з цього приводу виступив директор з транспортних засобів та тактичних систем компанії Thales Belgium Томас Коліне.
За його словами, ракети вже надіслали Україні, а попит ЗСУ перевищує те, що може виробляти компанія.
Однак він не хоче розкривати, скільки боєголовок було надано ЗСУ.
Як вдалося дізнати журналістам, Thales Belgium планує виробити близько 3500 таких ракет до кінця року та збільшити річну потужність до 10 000 у 2026 році.
