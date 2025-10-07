Україна отримує дешеві та ефективні ракети для знищення "Шахедів"
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримує дешеві та ефективні ракети для знищення "Шахедів"

дрон
Read in English
Джерело:  Business Insider

В Європі створили антидронову ракету з бойовою частиною повітряного вибуху, яка вже допомагає Силам оборони України знищувати російські "Шахеди" та аналогічні дрони. Це новинка, яку представила компанія Thales.

Головні тези:

  • Бойова частина ракети FZ123 містить тисячі крихітних сталевих гранул.
  • Попит України на них перевищує виробничі можливості Thales Belgium.

Антидронові ракети вже захищають Україну

Як вдалося дізнатися журналістам, виробник встановлює бойову частину повітряного вибуху на 70-мм ракети.

Нова боєголовка FZ123 наповнена тисячами крихітних сталевих гранул, які розганяються під час підриву майне кілограма вибухової речовини. Це створює "хмару" уламків діаметром близько 25 метрів, яка може знищити або пошкодити дрон.

Фото: businessinsider.com

Окрім того, наголошується, що ця ракета здатна долати відстань до 3000 метрів.

З заявою з цього приводу виступив директор з транспортних засобів та тактичних систем компанії Thales Belgium Томас Коліне.

За його словами, ракети вже надіслали Україні, а попит ЗСУ перевищує те, що може виробляти компанія.

Для нас добре те, що якщо вони просять більше, це означає, що вони цим задоволені, — наголосив Томас Коліне.

Однак він не хоче розкривати, скільки боєголовок було надано ЗСУ.

Як вдалося дізнати журналістам, Thales Belgium планує виробити близько 3500 таких ракет до кінця року та збільшити річну потужність до 10 000 у 2026 році.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кремлівський воєнкор натякнув на поразку Росії у війні проти України
Путінський пропагандисти визнав, що Росія програє війну
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна припустили, що Трамп уже передав Україні Tomahawk
Песков
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни звільнили Січневе на Дніпропетровщині — відео
ЗСУ вибивають росіян із Дніпропетровщини

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?