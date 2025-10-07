Українські воїни звільнили Січневе на Дніпропетровщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни звільнили Січневе на Дніпропетровщині — відео

ЗСУ вибивають росіян із Дніпропетровщини
Джерело:  online.ua

7 жовтня Сили оборони України вперше продемонстрували кадри успішних штурмових дій українських бійців під час звільнення від російських загарбників села Січневе на Дніпропетровщині.

Головні тези:

  • Під час штурму вдалося ліквідувати 50 ворогів, а ще 8 окупантів взяли в полон.
  • Ця операція є доказом успішної тактики українських військових у регіоні.

ЗСУ вибивають росіян із Дніпропетровщини

Новим відео поділилися воїни 141-ї окремої механізованої бригади.

На цих кадрах — не кіно, а реальна бойова робота. Це — успішні штурмові дії в селі Січневе, проведені бійцями 141-ї окремої механізованої бригади, — йдеться в офіційній заяві.

За словами українських військових, внаслідок операції противник зазнав значних втрат.

Згідно з останніми даними, вдалося успішно ліквідувати 50 російських загарбників, ще 8 взято в полон.

Ця операція — доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю, — заявили у 141-й ОМБр.

Раніше у Силах оборони України повідомили, що російські окупанти в Дніпропетровській області використовують тактику “тисячі порізів” — вони намагаються просочуватися у регіон малими групами, оскільки не мають сил та ресурсів на масштабний наступ.

