Українські воїни звільнили Січневе на Дніпропетровщині — відео

Ця операція — доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю, — заявили у 141-й ОМБр.