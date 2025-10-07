Українські воїни звільнили Січневе на Дніпропетровщині — відео

7 жовтня Сили оборони України вперше продемонстрували кадри успішних штурмових дій українських бійців під час звільнення від російських загарбників села Січневе на Дніпропетровщині.
Головні тези:
- Під час штурму вдалося ліквідувати 50 ворогів, а ще 8 окупантів взяли в полон.
- Ця операція є доказом успішної тактики українських військових у регіоні.
ЗСУ вибивають росіян із Дніпропетровщини
Новим відео поділилися воїни 141-ї окремої механізованої бригади.
За словами українських військових, внаслідок операції противник зазнав значних втрат.
Згідно з останніми даними, вдалося успішно ліквідувати 50 російських загарбників, ще 8 взято в полон.
Раніше у Силах оборони України повідомили, що російські окупанти в Дніпропетровській області використовують тактику “тисячі порізів” — вони намагаються просочуватися у регіон малими групами, оскільки не мають сил та ресурсів на масштабний наступ.
