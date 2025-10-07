Украинские воины освободили Сичневое на Днепропетровщине — видео

7 октября Силы обороны Украины впервые продемонстрировали кадры успешных штурмовых действий украинских бойцов во время освобождения от российских захватчиков села Сечнево на Днепропетровщине.
Главные тезисы
- В ходе штурма удалось ликвидировать 50 врагов, а еще 8 окупантов взяли в плен.
- Эта операция - доказательство успешной тактики украинских военных в регионе.
ВСУ выбивают россиян из Днепропетровщины
Новым видео поделились воины 141-й отдельной механизированной бригады.
По словам украинских военных, в результате операции противник понес значительные потери.
Согласно последним данным, удалось успешно ликвидировать 50 российских захватчиков, еще 8 взято в плен.
Ранее в Силах обороны Украины сообщили, что российские оккупанты в Днепропетровской области используют тактику "тысячи порезов" — они пытаются проникать в регион малыми группами, поскольку не имеют сил и ресурсов на масштабное наступление.
