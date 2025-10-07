Украинские воины освободили Сичневое на Днепропетровщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины освободили Сичневое на Днепропетровщине — видео

ВСУ выбивают россиян из Днепропетровщины
Читати українською
Источник:  online.ua

7 октября Силы обороны Украины впервые продемонстрировали кадры успешных штурмовых действий украинских бойцов во время освобождения от российских захватчиков села Сечнево на Днепропетровщине.

Главные тезисы

  • В ходе штурма удалось ликвидировать 50 врагов, а еще 8 окупантов взяли в плен.
  • Эта операция - доказательство успешной тактики украинских военных в регионе.

ВСУ выбивают россиян из Днепропетровщины

Новым видео поделились воины 141-й отдельной механизированной бригады.

На этих кадрах — не кино, а реальная боевая работа. Это успешные штурмовые действия в селе Сичневое, проведенные бойцами 141-й отдельной механизированной бригады, — сказано в официальном заявлении.

По словам украинских военных, в результате операции противник понес значительные потери.

Согласно последним данным, удалось успешно ликвидировать 50 российских захватчиков, еще 8 взято в плен.

Эта операция — доказательство того, что мы не стоим на месте. Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, освобождая свои территории и безжалостно уничтожая каждый заползшего на нашу землю клопа, — заявили в 141-й ОМБр.

Ранее в Силах обороны Украины сообщили, что российские оккупанты в Днепропетровской области используют тактику "тысячи порезов" — они пытаются проникать в регион малыми группами, поскольку не имеют сил и ресурсов на масштабное наступление.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кремлевский военкор намекнул на поражение России в войне против Украины
Путинский пропагандисты признал, что Россия проигрывает войну
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Приспешник Путина призвал к вторжению России в Казахстан
Казахстан снова оказался в зоне риска
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина предположили, что Трамп уже передал Украине Tomahawk
В России боятся, что Tomahawk уже в Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?