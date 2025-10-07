Украина получает дешевые и эффективные ракеты для уничтожения "Шахедов"

В Европе создана антидроновая ракета с боевой частью воздушного взрыва, которая уже помогает Силам обороны Украины уничтожать российские "Шахеды" и аналогичные дроны. Это новинка, представленная компанией Thales.
Главные тезисы
- Боевая часть ракеты FZ123 содержит тысячи крошечных стальных гранул.
- Спрос Украины на них превышает производственные возможности Thales Belgium.
Антидроновые ракеты уже защищают Украину
Как удалось узнать журналистам, производитель устанавливает боевую часть воздушного взрыва на 70 мм ракеты.
Кроме того, отмечается, что эта ракета способна преодолевать расстояние до 3000 метров.
С заявлением по этому поводу выступил директор по транспортным средствам и тактическим системам компании Thales Belgium Томас Колине.
По его словам, ракеты уже направили Украине, а спрос ВСУ превышает то, что может производить компания.
Однако он не хочет раскрывать, сколько боеголовок было предоставлено ВСУ.
Как удалось узнать журналистам, Thales Belgium планирует произвести около 3500 таких ракет к концу года и увеличить годовую мощность до 10 000 в 2026 году.
