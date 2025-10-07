Украина получает дешевые и эффективные ракеты для уничтожения "Шахедов"
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получает дешевые и эффективные ракеты для уничтожения "Шахедов"

Антидроновые ракеты уже защищают Украину
Read in English
Читати українською
Источник:  Business Insider

В Европе создана антидроновая ракета с боевой частью воздушного взрыва, которая уже помогает Силам обороны Украины уничтожать российские "Шахеды" и аналогичные дроны. Это новинка, представленная компанией Thales.

Главные тезисы

  • Боевая часть ракеты FZ123 содержит тысячи крошечных стальных гранул.
  • Спрос Украины на них превышает производственные возможности Thales Belgium.

Антидроновые ракеты уже защищают Украину

Как удалось узнать журналистам, производитель устанавливает боевую часть воздушного взрыва на 70 мм ракеты.

Новая боеголовка FZ123 наполнена тысячами крошечных стальных гранул, разгоняемых при подрыве килограмма взрывчатого вещества. Это создает "облако" обломков диаметром около 25 метров, которое может уничтожить или повредить дрон.

Фото: businessinsider.com

Кроме того, отмечается, что эта ракета способна преодолевать расстояние до 3000 метров.

С заявлением по этому поводу выступил директор по транспортным средствам и тактическим системам компании Thales Belgium Томас Колине.

По его словам, ракеты уже направили Украине, а спрос ВСУ превышает то, что может производить компания.

Для нас хорошо то, что если они просят больше, это значит, что они этим удовлетворены, — подчеркнул Томас Колин.

Однако он не хочет раскрывать, сколько боеголовок было предоставлено ВСУ.

Как удалось узнать журналистам, Thales Belgium планирует произвести около 3500 таких ракет к концу года и увеличить годовую мощность до 10 000 в 2026 году.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кремлевский военкор намекнул на поражение России в войне против Украины
Путинский пропагандисты признал, что Россия проигрывает войну
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина предположили, что Трамп уже передал Украине Tomahawk
В России боятся, что Tomahawk уже в Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины освободили Сичневое на Днепропетровщине — видео
ВСУ выбивают россиян из Днепропетровщины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?