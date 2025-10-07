Украина получает дешевые и эффективные ракеты для уничтожения "Шахедов"

В Европе создана антидроновая ракета с боевой частью воздушного взрыва, которая уже помогает Силам обороны Украины уничтожать российские "Шахеды" и аналогичные дроны. Это новинка, представленная компанией Thales.

Антидроновые ракеты уже защищают Украину

Как удалось узнать журналистам, производитель устанавливает боевую часть воздушного взрыва на 70 мм ракеты.

Новая боеголовка FZ123 наполнена тысячами крошечных стальных гранул, разгоняемых при подрыве килограмма взрывчатого вещества. Это создает "облако" обломков диаметром около 25 метров, которое может уничтожить или повредить дрон. Поделиться

Фото: businessinsider.com

Кроме того, отмечается, что эта ракета способна преодолевать расстояние до 3000 метров.

С заявлением по этому поводу выступил директор по транспортным средствам и тактическим системам компании Thales Belgium Томас Колине.

По его словам, ракеты уже направили Украине, а спрос ВСУ превышает то, что может производить компания.

Для нас хорошо то, что если они просят больше, это значит, что они этим удовлетворены, — подчеркнул Томас Колин. Поделиться

Однако он не хочет раскрывать, сколько боеголовок было предоставлено ВСУ.