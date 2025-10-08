У Путіна погрожують США "наслідками" через ракети Tomahawk для України

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що США мають "усвідомлювати глибину і тяжкість наслідків" у разі постачання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk.
Головні тези:
- Заступник глави МЗС Росії погрожує США наслідками у разі постачання Україні ракет Tomahawk.
- Гіпотетичне застосування крилатих ракет можливе тільки з прямим залученням американського персоналу.
Рябков погрожує США через ймовірне надання Україні ракет Tomahawk
Як сказав Рябков, Росія закликає США відповідально підійти до можливого рішення про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk.
Гіпотетичне застосування таких систем можливе тільки з прямим залученням американського персоналу. Я сподіваюся, глибину і тяжкість наслідків прийнятого в цій ситуації того чи іншого рішення добре усвідомлюють ті, хто підштовхує Вашингтон до такого рішення.
Поплічник Путіна вважає, що надання Україні цих крилатих ракет не вплине на “СВО”.
Заступник російського міністра закликав Білий дім і Пентагон "тверезо, розсудливо, відповідально підійти до всієї цієї ситуації".
Також він заявив, що “потужний імпульс щодо українського врегулювання після саміту на Алясці значною мірою вичерпано”.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-