У Путіна погрожують США "наслідками" через ракети Tomahawk для України
Категорія
Політика
Дата публікації

У Путіна погрожують США "наслідками" через ракети Tomahawk для України

Рябков
Джерело:  online.ua

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що США мають "усвідомлювати глибину і тяжкість наслідків" у разі постачання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

Головні тези:

  • Заступник глави МЗС Росії погрожує США наслідками у разі постачання Україні ракет Tomahawk.
  • Гіпотетичне застосування крилатих ракет можливе тільки з прямим залученням американського персоналу.

Рябков погрожує США через ймовірне надання Україні ракет Tomahawk

Як сказав Рябков, Росія закликає США відповідально підійти до можливого рішення про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk.

Гіпотетичне застосування таких систем можливе тільки з прямим залученням американського персоналу. Я сподіваюся, глибину і тяжкість наслідків прийнятого в цій ситуації того чи іншого рішення добре усвідомлюють ті, хто підштовхує Вашингтон до такого рішення.

Поплічник Путіна вважає, що надання Україні цих крилатих ракет не вплине на “СВО”.

Заступник російського міністра закликав Білий дім і Пентагон "тверезо, розсудливо, відповідально підійти до всієї цієї ситуації".

Також він заявив, що “потужний імпульс щодо українського врегулювання після саміту на Алясці значною мірою вичерпано”.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Tomahawk для України. Чого насправді боїться Трамп
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Смертоносна зброя". Україна готується до постачання Tomahawk
Україна все ж отримає Tomahawk
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Tomahawk для України. Якої реакції чекати від Путіна
Путін безсилий і не зупинить надання ЗСУ Tomahawk

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?