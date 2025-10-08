У Путіна погрожують США "наслідками" через ракети Tomahawk для України

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що США мають "усвідомлювати глибину і тяжкість наслідків" у разі постачання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

Рябков погрожує США через ймовірне надання Україні ракет Tomahawk

Як сказав Рябков, Росія закликає США відповідально підійти до можливого рішення про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk.

Гіпотетичне застосування таких систем можливе тільки з прямим залученням американського персоналу. Я сподіваюся, глибину і тяжкість наслідків прийнятого в цій ситуації того чи іншого рішення добре усвідомлюють ті, хто підштовхує Вашингтон до такого рішення.

Поплічник Путіна вважає, що надання Україні цих крилатих ракет не вплине на “СВО”.

Заступник російського міністра закликав Білий дім і Пентагон "тверезо, розсудливо, відповідально підійти до всієї цієї ситуації".