Українські воїни відбили масований штурм армії РФ на Донеччині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни відбили масований штурм армії РФ на Донеччині — відео

“Азов” звітує про нові успіхи на фронті
Джерело:  АЗОВ

Перший корпус НГУ "Азов" повідомив, що Сили оборони України 9 жовтня успішно відбили масований російський штурм на Очеретинському напрямку в Володимирівці, що на Донеччині.

Головні тези:

  • Росія мала на меті захопити населений пункт Шахове.
  • Станом на ранок 10 жовтня рух ворожої піхоти у Володимирівці не спостерігався.

“Азов” звітує про нові успіхи на фронті

За словами бійців, для нового наступу росіяни використали 35 одиниць важкої бронетехніки (танків та ББМ).

У межах успішної оборони знищено та пошкоджено один броньований тягач, 3 танки та 16 ББМ противника.

Ба більше, росіяни втратили 41 мотоцикл та дві одиниці легкого автотранспорту.

Згідно з останніми даними, підтверджені втрати противника за добу на напрямку становили:

  • Безповоротні — 107 окупантів;

  • санітарні — 51.

Ключова ціль армії РФ на цій ділянці фронту — окупація населеного пункту Шахове.

Наступальні дії ворог проводив у кілька хвиль і з різних напрямків. Спочатку висувалися групи мотоциклістів, за якими рухалися колони бронетехніки — танки та ББМ із піхотинцями.

Як повідомляє “Азов”, завдяки завчасно проведеним інженерним заходам з мінування та злагодженим діям воїнів — насамперед артилерійських розрахунків бригад ЗСУ, НГУ та екіпажів безпілотних систем — черговий план Росії провалився.

Ворог вимушений був змінювати маршрути, втрачав орієнтири, кидав техніку й десантував піхоту в невизначених заздалегідь районах.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна знищила понад 50% запасів бронетехніки та артилерії РФ
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні вигадали незвичний спосіб знищення російських FPV-дронів
Дробовики знову повернулися на поле бою
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна погрожують США "наслідками" через ракети Tomahawk для України
Рябков

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?