Українські воїни відбили масований штурм армії РФ на Донеччині — відео

Перший корпус НГУ "Азов" повідомив, що Сили оборони України 9 жовтня успішно відбили масований російський штурм на Очеретинському напрямку в Володимирівці, що на Донеччині.

“Азов” звітує про нові успіхи на фронті

За словами бійців, для нового наступу росіяни використали 35 одиниць важкої бронетехніки (танків та ББМ).

У межах успішної оборони знищено та пошкоджено один броньований тягач, 3 танки та 16 ББМ противника.

Ба більше, росіяни втратили 41 мотоцикл та дві одиниці легкого автотранспорту.

Згідно з останніми даними, підтверджені втрати противника за добу на напрямку становили:

Безповоротні — 107 окупантів;

санітарні — 51.

Ключова ціль армії РФ на цій ділянці фронту — окупація населеного пункту Шахове.

Наступальні дії ворог проводив у кілька хвиль і з різних напрямків. Спочатку висувалися групи мотоциклістів, за якими рухалися колони бронетехніки — танки та ББМ із піхотинцями. Поширити

Як повідомляє “Азов”, завдяки завчасно проведеним інженерним заходам з мінування та злагодженим діям воїнів — насамперед артилерійських розрахунків бригад ЗСУ, НГУ та екіпажів безпілотних систем — черговий план Росії провалився.