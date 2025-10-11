Українські воїни відбили масований штурм армії РФ на Донеччині — відео

Перший корпус НГУ "Азов" повідомив, що Сили оборони України 9 жовтня успішно відбили масований російський штурм на Очеретинському напрямку в Володимирівці, що на Донеччині.
Головні тези:
- Росія мала на меті захопити населений пункт Шахове.
- Станом на ранок 10 жовтня рух ворожої піхоти у Володимирівці не спостерігався.
“Азов” звітує про нові успіхи на фронті
За словами бійців, для нового наступу росіяни використали 35 одиниць важкої бронетехніки (танків та ББМ).
У межах успішної оборони знищено та пошкоджено один броньований тягач, 3 танки та 16 ББМ противника.
Ба більше, росіяни втратили 41 мотоцикл та дві одиниці легкого автотранспорту.
Згідно з останніми даними, підтверджені втрати противника за добу на напрямку становили:
Безповоротні — 107 окупантів;
санітарні — 51.
Ключова ціль армії РФ на цій ділянці фронту — окупація населеного пункту Шахове.
Як повідомляє “Азов”, завдяки завчасно проведеним інженерним заходам з мінування та злагодженим діям воїнів — насамперед артилерійських розрахунків бригад ЗСУ, НГУ та екіпажів безпілотних систем — черговий план Росії провалився.
Ворог вимушений був змінювати маршрути, втрачав орієнтири, кидав техніку й десантував піхоту в невизначених заздалегідь районах.
