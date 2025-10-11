Силы обороны поразили район сосредоточения армии РФ
Силы обороны поразили район сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 11 октября 2025 года
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали район сосредоточения личного состава и артиллерийское средство противника. Кроме того, бойцы ВСУ ликвидировали 1060 российских оккупантов и 72 единицы автомобильной техники и автоцистерн россиян.

  • Началась 1326 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 11 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.25 ориентировочно составили

  • личного состава — около 1121570 (+1060) человек

  • танков — 11247 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 23345 (+6) ед.

  • артиллерийских систем — 33568 (+21) ед.

  • РСЗО — 1518 (+1) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 68766 (+219) ед.

  • крылатых ракет — 3859 (+18) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 63847 (+72) ед.

Вчера противник нанес один ракетный и 73 авиационных удара, применил 32 ракеты, сбросил 155 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 4171 обстрел, в том числе 98 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4575 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Запорожья, Железнодорожное Запорожской области, а также по городу Днепр.

Россия усиливает террор

