Силы обороны поразили район сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали район сосредоточения личного состава и артиллерийское средство противника. Кроме того, бойцы ВСУ ликвидировали 1060 российских оккупантов и 72 единицы автомобильной техники и автоцистерн россиян.

Потери армии РФ по состоянию на 11 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.25 ориентировочно составили

личного состава — около 1121570 (+1060) человек

танков — 11247 (+1) ед.

боевых бронированных машин — 23345 (+6) ед.

артиллерийских систем — 33568 (+21) ед.

РСЗО — 1518 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 68766 (+219) ед.

крылатых ракет — 3859 (+18) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 63847 (+72) ед.

Вчера противник нанес один ракетный и 73 авиационных удара, применил 32 ракеты, сбросил 155 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 4171 обстрел, в том числе 98 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4575 дронов-камикадзе.