Силы обороны поразили район сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали район сосредоточения личного состава и артиллерийское средство противника. Кроме того, бойцы ВСУ ликвидировали 1060 российских оккупантов и 72 единицы автомобильной техники и автоцистерн россиян.
Главные тезисы
- Началась 1326 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 11 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.25 ориентировочно составили
личного состава — около 1121570 (+1060) человек
танков — 11247 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 23345 (+6) ед.
артиллерийских систем — 33568 (+21) ед.
РСЗО — 1518 (+1) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 68766 (+219) ед.
крылатых ракет — 3859 (+18) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 63847 (+72) ед.
Вчера противник нанес один ракетный и 73 авиационных удара, применил 32 ракеты, сбросил 155 управляемых авиабомб.
Кроме этого, произвел 4171 обстрел, в том числе 98 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4575 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Запорожья, Железнодорожное Запорожской области, а также по городу Днепр.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-