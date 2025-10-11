Россияне убили двух работников "Черниговоблэнерго"

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус официально подтвердил, что в больнице умер раненный в результате ночного дронового удара РФ уже второй работник облэнерго Черниговской области, там остаются еще трое.

Россия усиливает террор

В ОВА заявили, что количество погибших из-за российского удара возросло до двух сотрудников облэнерго.

Местные власти отметили, что после удара авто вспыхнуло, а во время ликвидации последствий произошел повторный удар, поразивший другой автомобиль предприятия.

Непосредственно на месте погиб один работник, еще четверо получили ранения и были госпитализированы в больницу.

Российские захватчики также обстреляли прибывшую на помощь местную пожарную команду.

Как уже упоминалось ранее, в 22:20 в пятницу в Черниговской области вражеские дроны атаковали автомобили АО "Черниговоблэнерго".

Кроме того, указано, что в Сергеевке Донецкой области в результате российских атак 10-11 октября погибли еще два гражданских человека.

Также зафиксированы четыре раненых в Константиновке.

За это же время в Херсонской области 4 человека получили ранения, из них — один ребенок.