Росіяни вбили двох працівників "Чернігівобленерго"

Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус офіційно підтвердив, що в лікарні помер поранений унаслідок нічного дронового удару РФ уже другий працівник обленерго Чернігівської області, там залишаються ще троє.

Росія посилює терор

В ОВА заявили, що кількість загиблих через російський удар зросла до двох співробітників обленерго.

Місцева влада зазначила, що після удару авто спалахнуло, а під час ліквідації наслідків стався повторний удар, який уразив інший автомобіль підприємства.

Безпосередньо на місці загинув один працівник, ще четверо отримали поранення та були госпіталізовані до лікарні.

Російські загарбники також обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на допомогу.

Як уже згадувалося раніше, о 22:20 в п'ятницю у Чернігівській області ворожі дрони атакували автомобілі АТ "Чернігівобленерго".

Окрім того, наголошується, що у Сергіївці Донецької області унаслідок російських атак 10-11 жовтня загинуло ще дві цивільних людини.

Також зафіксовано чотирьох поранених у Костянтинівці.

За цей же час на Херсонщині 4 людей дістали поранення, з них — одна дитина.