РФ атакувала Україну 78 дронами — знешкоджено 54
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну 78 дронами — знешкоджено 54

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 10-11 жовтня російські окупанти здійснювали атаку 78-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Відбулося влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях. 

ППО звітує про результати своєї роботи

Нова атака російських загарбників почалася 20:00 10 жовтня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.

Що важливо розуміти, понад 40 із них — "шахеди".

До відбиття ворожої атаки були залучені підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

