РФ атакувала Україну 78 дронами — знешкоджено 54

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 10-11 жовтня російські окупанти здійснювали атаку 78-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Відбулося влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях.
ППО звітує про результати своєї роботи
Нова атака російських загарбників почалася 20:00 10 жовтня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.
Що важливо розуміти, понад 40 із них — "шахеди".
До відбиття ворожої атаки були залучені підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
