РФ атаковала Украину 78 дронами — обезврежено 54

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 10-11 октября российские оккупанты совершали атаку 78 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Произошло попадание 21 ударного БПЛА на 6 локациях.
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Новая атака российских захватчиков началась в 20:00 10 октября.
На этот раз дроны летели по направлениям: Орел, Миллерово, Курск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.
Что важно понимать, более 40 из них — "шахеды".
К отражению вражеской атаки были привлечены подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-