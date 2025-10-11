РФ атаковала Украину 78 дронами — обезврежено 54

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 10-11 октября российские оккупанты совершали атаку 78 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить большинство вражеских целей.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

Новая атака российских захватчиков началась в 20:00 10 октября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Орел, Миллерово, Курск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.

Что важно понимать, более 40 из них — "шахеды".

К отражению вражеской атаки были привлечены подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.