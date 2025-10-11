Британия передала Украине сотни ракет LMM на 5 месяцев раньше

Министерство обороны Великобритании официально подтвердило факт досрочного предоставления Украине сотен ракет для противовоздушной обороны. Что важно понимать, поставки успешно реализовали на пять месяцев раньше запланированной даты.

Великобритания усиливает поддержку Украины

Британское правительство обратило внимание на то, что ракеты производят на предприятии в Белфасте (Северная Ирландия).

Что важно понимать, они являются частью программы дарования официального Лондона.

LMM (Lightweight Multirole Missile) — это легкие многоцелевые ракеты британского производства, которые активно используется Украиной для защиты своего воздушного пространства от российских атак.

Их ключевое назначение — поражение БПЛА, вертолетов, легких судов и бронетехники.

Эта британская ракета имеет длину 1,3 м, весит всего 13 кг, имеет лазерную и инфракрасную систему наведения, дальность до 8 км.

Она крайне эффективна благодаря 3-килограммовой обломочной боевой части с неконтактным взрывателем.

Ракета может запускаться как с наземных пусковых установок (ПЗРК, ЗРК Stormer HVM или RapidRanger), так и с воздушных (вертолеты) или морских (военные корабли).

Недавно также стало известно, что правительство Украины намерено приобрести британские системы ПВО Rapid Ranger, а также ракеты к ним почти на 2,3 млрд долл.