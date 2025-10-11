Британия передала Украине сотни ракет LMM на 5 месяцев раньше

Министерство обороны Великобритании официально подтвердило факт досрочного предоставления Украине сотен ракет для противовоздушной обороны. Что важно понимать, поставки успешно реализовали на пять месяцев раньше запланированной даты.
Главные тезисы
- Ракеты LMM являются частью программы дарования из Великобритании.
- Эти легкие многоцелевые ракеты идеально подходят для защиты от российских атак.
Великобритания усиливает поддержку Украины
Британское правительство обратило внимание на то, что ракеты производят на предприятии в Белфасте (Северная Ирландия).
Что важно понимать, они являются частью программы дарования официального Лондона.
LMM (Lightweight Multirole Missile) — это легкие многоцелевые ракеты британского производства, которые активно используется Украиной для защиты своего воздушного пространства от российских атак.
Их ключевое назначение — поражение БПЛА, вертолетов, легких судов и бронетехники.
Эта британская ракета имеет длину 1,3 м, весит всего 13 кг, имеет лазерную и инфракрасную систему наведения, дальность до 8 км.
Она крайне эффективна благодаря 3-килограммовой обломочной боевой части с неконтактным взрывателем.
Недавно также стало известно, что правительство Украины намерено приобрести британские системы ПВО Rapid Ranger, а также ракеты к ним почти на 2,3 млрд долл.
