Лукашенко отдал приказ проверить готовность беларуской армии
Лукашенко отдал приказ проверить готовность беларуской армии

Что известно о приказе Лукашенко
Читати українською
Источник:  online.ua

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал проверить готовность собственных войск — этот процесс стартовал уже 11 октября 2025 года.

Главные тезисы

  • Будет проведен комплекс мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности с целью проверки.
  • Проверку контролирует секретариат Совбеза Беларуси.

Что известно о приказе Лукашенко

С официальным заявлением по этому поводу выступило Министерство обороны Беларуси:

В рамках проверки боевой готовности по поручению главнокомандующего Вооруженными силами — президента Республики Беларусь (так они называют Александра Лукашенко — ред.) проводится комплекс мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности с целью проверки.

Кроме того, указано, что ряд подразделений осуществит комплекс мер по переводу в боевую готовность, отправится в назначенные районы и выполнит мероприятия, определенные в распоряжении.

Официальный Минск отметил, что контроль над проверкой осуществляет секретариат Совбеза Беларуси.

Как уже упоминалось ранее, в Беларуси 12 сентября стартовали совместные стратегические учения Вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025". Тренировки продолжались до 16 сентября.

Тогда Лукашенко и Путин утверждали, что ключевой целью обучения является отработка совместных действий беларуских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.

