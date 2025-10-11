Лукашенко отдал приказ проверить готовность беларуской армии

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал проверить готовность собственных войск — этот процесс стартовал уже 11 октября 2025 года.

Что известно о приказе Лукашенко

С официальным заявлением по этому поводу выступило Министерство обороны Беларуси:

В рамках проверки боевой готовности по поручению главнокомандующего Вооруженными силами — президента Республики Беларусь (так они называют Александра Лукашенко — ред.) проводится комплекс мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности с целью проверки.

Кроме того, указано, что ряд подразделений осуществит комплекс мер по переводу в боевую готовность, отправится в назначенные районы и выполнит мероприятия, определенные в распоряжении.

Официальный Минск отметил, что контроль над проверкой осуществляет секретариат Совбеза Беларуси.

Как уже упоминалось ранее, в Беларуси 12 сентября стартовали совместные стратегические учения Вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025". Тренировки продолжались до 16 сентября.