Лукашенко наказав перевірити готовність білоруської армії

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ перевірити готовність власних військ — цей процес стартував уже 11 жовтня 2025 року.

Що відомо про наказ Лукашенка

З офіційною заявою з цього приводу виступило Міністерство оборони Білорусі.

У межах перевірки бойової готовності за дорученням головнокомандувача Збройними силами — президента Республіки Білорусь (так вони називають Олександра Лукашенка — ред.) проводиться комплекс заходів щодо приведення до найвищого ступеня бойової готовності з метою перевірки. Поширити

Окрім того, наголошується, що низка підрозділів здійснить комплекс заходів з переведення в бойову готовність, вирушить в призначені райони та виконає заходи, визначені в розпорядженні.

Офіційний Мінські наголосив, що контроль над перевіркою здійснює секретаріат Ради безпеки Білорусі.

Як уже згадувалося раніше, у Білорусі 12 вересня стартували спільні стратегічні навчання Збройних сил Білорусі та Росії "Запад-2025". Тренування тривали до 16 вересня.