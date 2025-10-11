Лукашенко наказав перевірити готовність білоруської армії
Лукашенко наказав перевірити готовність білоруської армії

Лукашенко
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ перевірити готовність власних військ — цей процес стартував уже 11 жовтня 2025 року.

Головні тези:

  • Буде проведено комплекс заходів щодо приведення до найвищого ступеня бойової готовності з метою перевірки.
  • Перевірку контролює секретаріат Ради безпеки Білорусі.

Що відомо про наказ Лукашенка

З офіційною заявою з цього приводу виступило Міністерство оборони Білорусі.

У межах перевірки бойової готовності за дорученням головнокомандувача Збройними силами — президента Республіки Білорусь (так вони називають Олександра Лукашенка — ред.) проводиться комплекс заходів щодо приведення до найвищого ступеня бойової готовності з метою перевірки.

Окрім того, наголошується, що низка підрозділів здійснить комплекс заходів з переведення в бойову готовність, вирушить в призначені райони та виконає заходи, визначені в розпорядженні.

Офіційний Мінські наголосив, що контроль над перевіркою здійснює секретаріат Ради безпеки Білорусі.

Як уже згадувалося раніше, у Білорусі 12 вересня стартували спільні стратегічні навчання Збройних сил Білорусі та Росії "Запад-2025". Тренування тривали до 16 вересня.

Тоді Лукашенко та Путін стверджували, що ключова ціль навчання — відпрацювання спільних дій білоруських і російських військ у межах забезпечення військової безпеки Союзної держави і готовності до відбиття можливої агресії.

