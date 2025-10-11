"Нас ждут новые испытания". Сырский обратился к украинцам

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день противовоздушная оборона Украины демонстрирует эффективность на уровне около 74%. Однако он предупредил, что Россия планирует ужесточить террор в ближайшем будущем.
Главные тезисы
- В сентябре 2025 года потери армии РФ достигли 28,5 тысячи.
- Переработка нефти в России уменьшена на 21%.
Сырский озвучил важное предупреждение
Главком также официально подтвердил, что украинские воины достигают новых успехов в рамках реализации программы DeepStrike.
Так, в сентябре 2025 года количество поражений по территории страны-агрессора достигло 70.
Кроме того, указано, что переработку нефти в России удалось сократить на 21%.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ добавил, что в прошлом месяце потери российских захватчиков достигли 28,5 тысяч.
