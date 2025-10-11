"Нас ждут новые испытания". Сырский обратился к украинцам
"Нас ждут новые испытания". Сырский обратился к украинцам

Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день противовоздушная оборона Украины демонстрирует эффективность на уровне около 74%. Однако он предупредил, что Россия планирует ужесточить террор в ближайшем будущем.

  • В сентябре 2025 года потери армии РФ достигли 28,5 тысячи.
  • Переработка нефти в России уменьшена на 21%.

Впереди нас ждут новые испытания. За месяц враг увеличил число применяемых средств воздушного напедения в 1,3 раза. И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74%, должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики.

Главком также официально подтвердил, что украинские воины достигают новых успехов в рамках реализации программы DeepStrike.

Так, в сентябре 2025 года количество поражений по территории страны-агрессора достигло 70.

Кроме того, указано, что переработку нефти в России удалось сократить на 21%.

Активизируем создание нового рода войск — беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил. Совершенствуем систему штурмовых войск. Формируем командование Киберсил, — подчеркнул Александр Сырский.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ добавил, что в прошлом месяце потери российских захватчиков достигли 28,5 тысяч.

