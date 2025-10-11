"Нас ждут новые испытания". Сырский обратился к украинцам

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день противовоздушная оборона Украины демонстрирует эффективность на уровне около 74%. Однако он предупредил, что Россия планирует ужесточить террор в ближайшем будущем.

Сырский озвучил важное предупреждение

Впереди нас ждут новые испытания. За месяц враг увеличил число применяемых средств воздушного напедения в 1,3 раза. И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74%, должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Главком также официально подтвердил, что украинские воины достигают новых успехов в рамках реализации программы DeepStrike.

Так, в сентябре 2025 года количество поражений по территории страны-агрессора достигло 70.

Кроме того, указано, что переработку нефти в России удалось сократить на 21%.

Активизируем создание нового рода войск — беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил. Совершенствуем систему штурмовых войск. Формируем командование Киберсил, — подчеркнул Александр Сырский. Поделиться

Кроме того, главнокомандующий ВСУ добавил, что в прошлом месяце потери российских захватчиков достигли 28,5 тысяч.