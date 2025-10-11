"Настало время умных санкций". Запад настроен остановить Путина
"Настало время умных санкций". Запад настроен остановить Путина

Путин
Источник:  CNN

Согласно данным CNN, союзники Киева наконец решили сделать войну для российского диктора Владимира Путина настолько дорогим процессом, что он больше не сможет ее продолжать. С этой целью намерены применить "умные санкции".

Главные тезисы

  • По мнению экспертов, важно не количество санкций, а их эффективность.
  • Путин должен понять, что Украина готова к длительной войне.

Запад применит новый подход для завершения войны

Несмотря на то, что российская экономика до сих пор функционирует, проблемы в стране-агрессорке становятся все более заметными.

Кремль не может вечно игнорировать тот факт, что рост замедляется до 1%, инфляция достигает 7%, а ключевая ставка держится на болезненном уровне 17%.

Более того, доходы России от продажи нефти и газа стремительно сокращаются, дефицит бюджета растет.

Зная обо всех этих последствиях войны, Путин намерен удерживать военные расходы на уровне в четыре раза большем, чем до полномасштабного вторжения — за счет повышения НДС с 20% до 22%.

По убеждению аналитиков, пришло время для умных санкций.

С предложением по этому поводу выступил Тимоти Эш из Chatham House. Он призвал ввести 20–30% "вторичный тариф" на российский экспорт, а полученные средства направлять на поддержку Украины.

ЕС, в свою очередь, рассматривает идею кредита для Киева на 140 миллиардов евро, который будет покрыт за счет замороженных российских активов. Это был бы мощный сигнал Москве, что Украина финансирована и готова воевать долго, — объяснил Эш.

Александр Коляндр из Центра европейского политического анализа считает, что эффективным будет еще один способ, а именно поощрение эмиграции квалифицированных кадров из России.

По убеждению эксперта, это усугубит кризис рабочей силы и усилит давление на экономику врага.

