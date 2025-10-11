"Настало время умных санкций". Запад настроен остановить Путина

Согласно данным CNN, союзники Киева наконец решили сделать войну для российского диктора Владимира Путина настолько дорогим процессом, что он больше не сможет ее продолжать. С этой целью намерены применить "умные санкции".
Главные тезисы
- По мнению экспертов, важно не количество санкций, а их эффективность.
- Путин должен понять, что Украина готова к длительной войне.
Запад применит новый подход для завершения войны
Несмотря на то, что российская экономика до сих пор функционирует, проблемы в стране-агрессорке становятся все более заметными.
Кремль не может вечно игнорировать тот факт, что рост замедляется до 1%, инфляция достигает 7%, а ключевая ставка держится на болезненном уровне 17%.
Более того, доходы России от продажи нефти и газа стремительно сокращаются, дефицит бюджета растет.
Зная обо всех этих последствиях войны, Путин намерен удерживать военные расходы на уровне в четыре раза большем, чем до полномасштабного вторжения — за счет повышения НДС с 20% до 22%.
По убеждению аналитиков, пришло время для умных санкций.
С предложением по этому поводу выступил Тимоти Эш из Chatham House. Он призвал ввести 20–30% "вторичный тариф" на российский экспорт, а полученные средства направлять на поддержку Украины.
Александр Коляндр из Центра европейского политического анализа считает, что эффективным будет еще один способ, а именно поощрение эмиграции квалифицированных кадров из России.
По убеждению эксперта, это усугубит кризис рабочей силы и усилит давление на экономику врага.
