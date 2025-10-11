"Настав час розумних санкцій". Захід налаштований зупинити Путіна
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Настав час розумних санкцій". Захід налаштований зупинити Путіна

Путін
Джерело:  CNN

Згідно з даними CNN, союзники Києва врешті-решт вирішили зробити війну для російського диктора Володимира Путіна настільки дорогим процесом, що він більше не зможе її продовжувати. З цією метою мають намір застосувати “розумні санкції”.

Головні тези:

  • На думку експертів, важлива не кількість санкцій, а їхня ефективність.
  • Путін повинен зрозуміти, що Україна також готова до тривалої війни.

Захід застосує новий підхід для завершення війни

Попри те, що російська економіка досі функціонує, проблеми в країні-агресорці стають дедалі помітнішими.

Кремль не може вічно ігнорувати той факт, що зростання сповільнюється до 1%, інфляція сягає 7%, а ключова ставка тримається на болісному рівні 17%.

Ба більше, доходи Росії від продажу нафти й газу стрімко скорочуються, дефіцит бюджету зростає.

Знаючи про всі ці наслідки війни, Путін має намір утримувати військові витрати вчетверо більшими, ніж до повномасштабного вторгнення — коштом підвищення ПДВ із 20% до 22%.

На переконання аналітиків, настав час для розумних санкцій.

З пропозицією з цього приводу виступив Тімоті Еш із Chatham House.Він закликав ввести 20–30% "вторинний тариф" на російський експорт — а отримані кошти спрямовувати на підтримку України.

ЄС, своєю чергою, розглядає ідею кредиту для Києва на 140 мільярдів євро, який буде покрито за рахунок заморожених російських активів. Це був би потужний сигнал Москві, що Україна фінансована і готова воювати довго, — пояснив Еш.

Олександр Коляндр із Центру європейського політичного аналізу вважає, що ефективним буде ще один спосіб, а саме заохочення еміграції кваліфікованих кадрів з Росії.

На переконання експерта, це поглибить кризу робочої сили та посилить тиск на економіку ворога.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Нас чекають нові випробування". Сирський звернувся до українців
Олександр Сирський
Сирський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США вводять санкції проти нафтових портів Китаю
США посилюють тиск на Китай
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Естонія зафіксувала підозрілу активність з боку Росії
Естонія уважно слідкує за діями РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?