"Настав час розумних санкцій". Захід налаштований зупинити Путіна

Згідно з даними CNN, союзники Києва врешті-решт вирішили зробити війну для російського диктора Володимира Путіна настільки дорогим процесом, що він більше не зможе її продовжувати. З цією метою мають намір застосувати “розумні санкції”.

Захід застосує новий підхід для завершення війни

Попри те, що російська економіка досі функціонує, проблеми в країні-агресорці стають дедалі помітнішими.

Кремль не може вічно ігнорувати той факт, що зростання сповільнюється до 1%, інфляція сягає 7%, а ключова ставка тримається на болісному рівні 17%.

Ба більше, доходи Росії від продажу нафти й газу стрімко скорочуються, дефіцит бюджету зростає.

Знаючи про всі ці наслідки війни, Путін має намір утримувати військові витрати вчетверо більшими, ніж до повномасштабного вторгнення — коштом підвищення ПДВ із 20% до 22%.

На переконання аналітиків, настав час для розумних санкцій.

З пропозицією з цього приводу виступив Тімоті Еш із Chatham House.Він закликав ввести 20–30% "вторинний тариф" на російський експорт — а отримані кошти спрямовувати на підтримку України.

ЄС, своєю чергою, розглядає ідею кредиту для Києва на 140 мільярдів євро, який буде покрито за рахунок заморожених російських активів. Це був би потужний сигнал Москві, що Україна фінансована і готова воювати довго, — пояснив Еш. Поширити

Олександр Коляндр із Центру європейського політичного аналізу вважає, що ефективним буде ще один спосіб, а саме заохочення еміграції кваліфікованих кадрів з Росії.