"Настав час розумних санкцій". Захід налаштований зупинити Путіна

Згідно з даними CNN, союзники Києва врешті-решт вирішили зробити війну для російського диктора Володимира Путіна настільки дорогим процесом, що він більше не зможе її продовжувати. З цією метою мають намір застосувати “розумні санкції”.
Головні тези:
- На думку експертів, важлива не кількість санкцій, а їхня ефективність.
- Путін повинен зрозуміти, що Україна також готова до тривалої війни.
Захід застосує новий підхід для завершення війни
Попри те, що російська економіка досі функціонує, проблеми в країні-агресорці стають дедалі помітнішими.
Кремль не може вічно ігнорувати той факт, що зростання сповільнюється до 1%, інфляція сягає 7%, а ключова ставка тримається на болісному рівні 17%.
Ба більше, доходи Росії від продажу нафти й газу стрімко скорочуються, дефіцит бюджету зростає.
Знаючи про всі ці наслідки війни, Путін має намір утримувати військові витрати вчетверо більшими, ніж до повномасштабного вторгнення — коштом підвищення ПДВ із 20% до 22%.
На переконання аналітиків, настав час для розумних санкцій.
З пропозицією з цього приводу виступив Тімоті Еш із Chatham House.Він закликав ввести 20–30% "вторинний тариф" на російський експорт — а отримані кошти спрямовувати на підтримку України.
Олександр Коляндр із Центру європейського політичного аналізу вважає, що ефективним буде ще один спосіб, а саме заохочення еміграції кваліфікованих кадрів з Росії.
На переконання експерта, це поглибить кризу робочої сили та посилить тиск на економіку ворога.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-