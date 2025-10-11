Україна має реальний шанс перехопити ініціативу на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна має реальний шанс перехопити ініціативу на фронті

Ситуація на фронті мінлива, однак ЗСУ мають успіхи
Джерело:  The Guardian

Армія РФ провалила літній наступ на полі бою, а це означає, що для ЗСУ з'явилося вікно можливостей, яким українські воїни уже успішно користуються. Сили оборони України перейшли в контрнаступ на ділянках, де росіяни влітку зуміли просунутися вперед — це лише початок.

Головні тези:

  • Щоденно Україна доводить, що ще може розгромити армію РФ.
  • У росіян нема плану, і це є великою перевагою для Сил оборони.

Ситуація на фронті мінлива, однак ЗСУ мають успіхи

З журналістами поспілкувався майор Євген Лігерко з 93-ї бригади "Холодний Яр".

За його словами, у ворога є певний локальний успіх на полі бою, однак це не сильно змінює загальну картину.

У росіян немає чіткого плану — вони рухаються за інерцією, — наголосив майор.

Саме цією хаотичністю противника вирішив скористатися головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він нещодавно офіційно підтвердив, що з початку контрнаступальних операцій українські воїни встигли деокупувати близько 330 кв. км.

Що важливо розуміти, понад 170 кв. км з них вже надійно захищені від ворожих контратак.

Протягом цього періоду армія РФ втратила близько 3 520 осіб, майже 1 988 загиблими.

Ба більше, окремі російські підрозділи опинилися в оточенні, операції проти них тривають.

Операції контрнаступального типу мають також стратегічне значення для міжнародного сприйняття конфлікту: вони доводять, що локальні прориви супротивника не мають системного характеру, а Україна здатна не лише оборонятися, а й відвойовувати втрачені рубежі.

