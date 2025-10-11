Україна має реальний шанс перехопити ініціативу на фронті

Армія РФ провалила літній наступ на полі бою, а це означає, що для ЗСУ з'явилося вікно можливостей, яким українські воїни уже успішно користуються. Сили оборони України перейшли в контрнаступ на ділянках, де росіяни влітку зуміли просунутися вперед — це лише початок.
Головні тези:
- Щоденно Україна доводить, що ще може розгромити армію РФ.
- У росіян нема плану, і це є великою перевагою для Сил оборони.
Ситуація на фронті мінлива, однак ЗСУ мають успіхи
З журналістами поспілкувався майор Євген Лігерко з 93-ї бригади "Холодний Яр".
За його словами, у ворога є певний локальний успіх на полі бою, однак це не сильно змінює загальну картину.
Саме цією хаотичністю противника вирішив скористатися головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Він нещодавно офіційно підтвердив, що з початку контрнаступальних операцій українські воїни встигли деокупувати близько 330 кв. км.
Що важливо розуміти, понад 170 кв. км з них вже надійно захищені від ворожих контратак.
Протягом цього періоду армія РФ втратила близько 3 520 осіб, майже 1 988 загиблими.
Ба більше, окремі російські підрозділи опинилися в оточенні, операції проти них тривають.
