На переконання українського лідера Володимира Путіна, російський диктатор Володимир Путін дійсно боїться потенційного надання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk.
Головні тези:
- Росія публічно демонструє занепокоєння через рішучість Трампа в питаннях посилення України.
- Зеленський розповів про нові домовленості з Трампом.
Зеленський та Трамп виявили слабке місце Путіна
Увечері глава держави офіційно підтвердив, що сьогодні — вдруге за два дні — провів телефонні перемовини з американським лідером Дональдом Трампом.
Зеленський вказав на те, що просто зараз відбувається детальна співпраця з Білим домом.
Головна мета — суттєво посилити українську ППО та "усі наші можливості захисту: "петріоти" передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність".
Що важливо розуміти, 12 жовтня спікер російського диктатора Дмитро Пєсков публічно зізнався, що у країни-агресорки викликає особливе занепокоєння можливість постачення США далекобійних ракет Tomahawk Україні.
