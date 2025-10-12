"Росія боїться". Зеленський вказав на новий страх Путіна

Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "Томагавки". Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру… Ми домовились із президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат.