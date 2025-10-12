"Росія боїться". Зеленський вказав на новий страх Путіна
"Росія боїться". Зеленський вказав на новий страх Путіна

Володимир Зеленський
Зеленський та Трамп виявили слабке місце Путіна
Read in English

На переконання українського лідера Володимира Путіна, російський диктатор Володимир Путін дійсно боїться потенційного надання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk.

Головні тези:

  • Росія публічно демонструє занепокоєння через рішучість Трампа в питаннях посилення України.
  • Зеленський розповів про нові домовленості з Трампом.

Зеленський та Трамп виявили слабке місце Путіна

Увечері глава держави офіційно підтвердив, що сьогодні — вдруге за два дні — провів телефонні перемовини з американським лідером Дональдом Трампом.

Зеленський вказав на те, що просто зараз відбувається детальна співпраця з Білим домом.

Головна мета — суттєво посилити українську ППО та "усі наші можливості захисту: "петріоти" передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність".

Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "Томагавки". Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру… Ми домовились із президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що важливо розуміти, 12 жовтня спікер російського диктатора Дмитро Пєсков публічно зізнався, що у країни-агресорки викликає особливе занепокоєння можливість постачення США далекобійних ракет Tomahawk Україні.

