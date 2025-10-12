Українські воїни звільнили Малі Щербаки на Запорізькому напрямку — відео

12 жовтня офіційно стало відомо, що Сили оборони України змогли успішно звільнити населений пункт Малі Щербаки на Запорізькому напрямку. Український стяг підняли підрозділи 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» спільно з 33 окремим штурмовим полком.
Головні тези:
- Цю операцію вдалося успішно реалізувати завдяки чіткій взаємодії українських бійців.
- Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 203 бойові зіткнення.
Малі Щербаки знову під контролем України
Що важливо розуміти, вказаний населений пункт наразі повністю знаходиться під контролем Сил оборони України.
За словами бійців, це нове досягнення на полі бою — результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів.
Захисники також наголошують, що кожний подібний крок — це ще одна сторінка української боротьби, яка не зупиняється, попри втому, ризики та втрати.
Варто також нагадати, що протягом 11 жовтня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів та три інші важливі об’єкти армії РФ.
