Українські воїни звільнили Малі Щербаки на Запорізькому напрямку — відео

12 жовтня офіційно стало відомо, що Сили оборони України змогли успішно звільнити населений пункт Малі Щербаки на Запорізькому напрямку. Український стяг підняли підрозділи 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» спільно з 33 окремим штурмовим полком.

Малі Щербаки знову під контролем України

Підрозділи 24 окремого штурмового батальйону “Айдар” спільно з побратимами з 33 окремого штурмового полку підняли український прапор у населеному пункті Малі Щербаки на Запорізькому напрямку, — йдеться в офіційній заяві українських воїнів. Поширити

Що важливо розуміти, вказаний населений пункт наразі повністю знаходиться під контролем Сил оборони України.

За словами бійців, це нове досягнення на полі бою — результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів.

Захисники також наголошують, що кожний подібний крок — це ще одна сторінка української боротьби, яка не зупиняється, попри втому, ризики та втрати.

Ми продовжуємо боротись за кожен метр української землі. І ми обов’язково переможемо. Слава Україні! Слава Айдару! — наголошують українські воїни. Поширити

Варто також нагадати, що протягом 11 жовтня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів та три інші важливі об’єкти армії РФ.