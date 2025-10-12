Росія стягує на кордон з Естонією "зелених чоловічків" зі зброєю

Згідно з даними видання ERR, ввечері 10 жовтня на кордоні Естонії з Росією зафіксували пересування численного загону озброєних чоловіків. На тлі останніх подій Департамент поліції та прикордонної охорони тимчасово закрив проїзд на пункті пропуску Саатсе.

Що відбувається на кордоні Естонії та РФ

Спочатку естонські прикордонники помітити 7 озброєних чоловіків на дорозі.

Після цього було екстрено ухвалено рішення про закриття дороги, яка частково проходить територією Псковської області РФ.

З заявою з цього приводу виступив начальник бюро прикордонної охорони Лиунаської префектури Департаменту поліції і прикордонної охорони Мееліс Саарепуу.

За словами останнього, 10 жовтня його патрулі протягом усього дня відзначали, що на російській стороні в районі Саатсе спостерігається значно більш активна діяльність, ніж зазвичай.

Ми бачили пересування різних збройних груп на кордоні і в безпосередній близькості від нього. За формою одягу було ясно, що це не прикордонники, — наголосив Мееліс Саарепуу.

Після таких підозрілих епізодів Прикордонна служба Естонії вимагала від влади РФ детально пояснити, що відбувається в їхньому районі.