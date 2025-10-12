Росія стягує на кордон з Естонією "зелених чоловічків" зі зброєю

Згідно з даними видання ERR, ввечері 10 жовтня на кордоні Естонії з Росією зафіксували пересування численного загону озброєних чоловіків. На тлі останніх подій Департамент поліції та прикордонної охорони тимчасово закрив проїзд на пункті пропуску Саатсе.
Головні тези:
- Росія вдається до нових видів провокацій проти союзників України.
- Естонія чітко дала зрозуміти, що уважно стежить за діями РФ.
Що відбувається на кордоні Естонії та РФ
Спочатку естонські прикордонники помітити 7 озброєних чоловіків на дорозі.
Після цього було екстрено ухвалено рішення про закриття дороги, яка частково проходить територією Псковської області РФ.
З заявою з цього приводу виступив начальник бюро прикордонної охорони Лиунаської префектури Департаменту поліції і прикордонної охорони Мееліс Саарепуу.
За словами останнього, 10 жовтня його патрулі протягом усього дня відзначали, що на російській стороні в районі Саатсе спостерігається значно більш активна діяльність, ніж зазвичай.
Після таких підозрілих епізодів Прикордонна служба Естонії вимагала від влади РФ детально пояснити, що відбувається в їхньому районі.
Офіційна Москва почала стверджувати, що це "абсолютно штатні заходи".
