Росія стягує на кордон з Естонією "зелених чоловічків" зі зброєю
Світ
Росія стягує на кордон з Естонією "зелених чоловічків" зі зброєю

Що відбувається на кордоні Естонії та РФ
Джерело:  ERR

Згідно з даними видання ERR, ввечері 10 жовтня на кордоні Естонії з Росією зафіксували пересування численного загону озброєних чоловіків. На тлі останніх подій Департамент поліції та прикордонної охорони тимчасово закрив проїзд на пункті пропуску Саатсе. 

Головні тези:

  • Росія вдається до нових видів провокацій проти союзників України.
  • Естонія чітко дала зрозуміти, що уважно стежить за діями РФ.

Що відбувається на кордоні Естонії та РФ

Спочатку естонські прикордонники помітити 7 озброєних чоловіків на дорозі.

Після цього було екстрено ухвалено рішення про закриття дороги, яка частково проходить територією Псковської області РФ.

З заявою з цього приводу виступив начальник бюро прикордонної охорони Лиунаської префектури Департаменту поліції і прикордонної охорони Мееліс Саарепуу.

За словами останнього, 10 жовтня його патрулі протягом усього дня відзначали, що на російській стороні в районі Саатсе спостерігається значно більш активна діяльність, ніж зазвичай.

Ми бачили пересування різних збройних груп на кордоні і в безпосередній близькості від нього. За формою одягу було ясно, що це не прикордонники, — наголосив Мееліс Саарепуу.

Після таких підозрілих епізодів Прикордонна служба Естонії вимагала від влади РФ детально пояснити, що відбувається в їхньому районі.

Офіційна Москва почала стверджувати, що це "абсолютно штатні заходи".

