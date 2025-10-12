Россия стягивает на границу с Эстонией "зеленых человечков" с оружием
Россия стягивает на границу с Эстонией "зеленых человечков" с оружием

Что происходит на границе Эстонии и РФ
Источник:  ERR

Согласно данным издания ERR, вечером 10 октября на границе Эстонии с Россией зафиксировали передвижение отряда вооруженных мужчин. На фоне последних событий Департамент полиции и пограничной охраны закрыл проезд на пункте пропуска Саатсе.

Главные тезисы

  • Россия прибегает к новым видам провокаций против союзников Украины.
  • Эстония ясно дала понять, что внимательно следит за действиями РФ.

Что происходит на границе Эстонии и РФ

Сначала эстонские пограничники заметили 7 вооруженных мужчин на дороге.

После этого было экстренно принято решение о закрытии дороги, которая частично проходит по территории Псковской области РФ.

С заявлением по этому поводу выступил начальник бюро пограничной охраны Лиунасской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны Меэлис Саарепуу.

По словам последнего, 10 октября его патрули в течение всего дня отмечали, что на российской стороне в районе Саатсе наблюдается более активная деятельность, чем обычно.

Мы видели передвижение разных вооруженных групп на границе и в непосредственной близости от нее. По форме одежды было ясно, что это не пограничники, — подчеркнул Меелис Саарепуу.

После таких подозрительных эпизодов Пограничная служба Эстонии требовала от властей РФ подробно объяснить, что происходит в их районе.

Официальная Москва начала утверждать, что это "совершенно штатные меры".

Ситуация на поле боя будет меняться

