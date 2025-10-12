"Особлива зброя". Кремль боїться надання Україні Tomahawk

Речник Кремля Дмитро Пєсков не приховує, що країна-агресорка Росія “серйозно стурбована” через потенційне постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk з боку США. Представник Путіна називає їх “особливою зброєю”.
Головні тези:
- Tomahawk - це далекобійна ракета, яка може мати ядерне виконання.
- Саме це, як стверджує Пєсков, найбільше непокоїть владу РФ.
Нова заява Кремля щодо Tomahawk
Новий коментар речника російського диктатора Володимира Путіна пролунав після переговорів президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
За словами інсайдерів, у центрі їхньої уваги було надання ЗСУ далекобійних ракет Tomahawk.
За його словами, офіційна Москва завжди уважно аналізує заяви, які лунають з боку союзників України.
Також, мовляв, у центрі уваги Кремля — питання потенційного постачання далекобійних ракет.
Пєсков також публічно поскаржився, що зараз “дуже драматичний момент” з точки зору того, що з усіх боків нагнітається напруженість.
Пєсков також вкотре збрехав, що офіційна Москва "готова до врегулювання" війни проти України.
