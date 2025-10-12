"Особлива зброя". Кремль боїться надання Україні Tomahawk
"Особлива зброя". Кремль боїться надання Україні Tomahawk

Пєсков
Read in English
Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков не приховує, що країна-агресорка Росія “серйозно стурбована” через потенційне постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk з боку США. Представник Путіна називає їх “особливою зброєю”.

Головні тези:

  • Tomahawk - це далекобійна ракета, яка може мати ядерне виконання.
  • Саме це, як стверджує Пєсков, найбільше непокоїть владу РФ.

Нова заява Кремля щодо Tomahawk

Новий коментар речника російського диктатора Володимира Путіна пролунав після переговорів президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

За словами інсайдерів, у центрі їхньої уваги було надання ЗСУ далекобійних ракет Tomahawk.

Зброя ця особлива, може бути в без'ядерному, ядерному виконанні. Висока дальність зброї.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

За його словами, офіційна Москва завжди уважно аналізує заяви, які лунають з боку союзників України.

Також, мовляв, у центрі уваги Кремля — питання потенційного постачання далекобійних ракет.

Пєсков також публічно поскаржився, що зараз “дуже драматичний момент” з точки зору того, що з усіх боків нагнітається напруженість.

Уявіть собі, ракета з великим радіусом дії злітає і летить, і ми знаємо, що вона може бути в ядерному виконанні. Що думати Російській Федерації? Експерти військові за океаном повинні це розуміти, — цинічно зазначив речник Путіна.

Пєсков також вкотре збрехав, що офіційна Москва "готова до врегулювання" війни проти України.

