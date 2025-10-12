"Особенное оружие". Кремль боится предоставления Украине Tomahawk

Спикер Кремля Дмитрий Песков не скрывает, что страна-агрессорка Россия "серьезно обеспокоена" из-за потенциальных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk со стороны США. Представитель Путина называет их "особенным оружием".

Новое заявление Кремля касательно Tomahawk

Новый комментарий спикера российского диктатора Владимира Путина прозвучал после переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

По словам инсайдеров, в центре их внимания было предоставление ВСУ дальнобойных ракет Tomahawk.

Оружие это особенное, может быть в безъядерном, ядерном исполнении. Высокая дальность оружия. Дмитрий Песков Спикер Кремля

По его словам, официальная Москва всегда внимательно анализирует заявления, которые звучит со стороны союзников Украины.

Также, мол, в центре внимания Кремля — вопрос потенциального снабжения дальнобойных ракет.

Песков также публично пожаловался, что сейчас очень “драматический момент” с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность.

Представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать в Российской Федерации? Эксперты военные за океаном должны это понимать, — цинично отметил спикер Путина. Поделиться

Песков также в очередной раз соврал, что официальная Москва "готова к урегулированию" войны против Украины.