Спикер Кремля Дмитрий Песков не скрывает, что страна-агрессорка Россия "серьезно обеспокоена" из-за потенциальных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk со стороны США. Представитель Путина называет их "особенным оружием".
Главные тезисы
- Tomahawk – это дальнобойная ракета, которая может иметь ядерное исполнение.
- Именно это, как утверждает Песков, больше всего беспокоит власть РФ.
Новое заявление Кремля касательно Tomahawk
Новый комментарий спикера российского диктатора Владимира Путина прозвучал после переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
По словам инсайдеров, в центре их внимания было предоставление ВСУ дальнобойных ракет Tomahawk.
По его словам, официальная Москва всегда внимательно анализирует заявления, которые звучит со стороны союзников Украины.
Также, мол, в центре внимания Кремля — вопрос потенциального снабжения дальнобойных ракет.
Песков также публично пожаловался, что сейчас очень “драматический момент” с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность.
Песков также в очередной раз соврал, что официальная Москва "готова к урегулированию" войны против Украины.
