"Особенное оружие". Кремль боится предоставления Украине Tomahawk
"Особенное оружие". Кремль боится предоставления Украине Tomahawk

Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков не скрывает, что страна-агрессорка Россия "серьезно обеспокоена" из-за потенциальных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk со стороны США. Представитель Путина называет их "особенным оружием".

Главные тезисы

  • Tomahawk – это дальнобойная ракета, которая может иметь ядерное исполнение.
  • Именно это, как утверждает Песков, больше всего беспокоит власть РФ.

Новое заявление Кремля касательно Tomahawk

Новый комментарий спикера российского диктатора Владимира Путина прозвучал после переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

По словам инсайдеров, в центре их внимания было предоставление ВСУ дальнобойных ракет Tomahawk.

Оружие это особенное, может быть в безъядерном, ядерном исполнении. Высокая дальность оружия.

По его словам, официальная Москва всегда внимательно анализирует заявления, которые звучит со стороны союзников Украины.

Также, мол, в центре внимания Кремля — вопрос потенциального снабжения дальнобойных ракет.

Песков также публично пожаловался, что сейчас очень “драматический момент” с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность.

Представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать в Российской Федерации? Эксперты военные за океаном должны это понимать, — цинично отметил спикер Путина.

Песков также в очередной раз соврал, что официальная Москва "готова к урегулированию" войны против Украины.

