Переговоры Зеленского и Трампа — инсайдеры раскрыли детали

Как утверждают анонимные источники издания Axios, украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом потенциальные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
Главные тезисы
- Зеленский коротко раскрыл содержание разговора с Дональдом Трампом.
- МИД Украины заявил, что дискуссии касательно Tomahawk до сих пор продолжаются.
Новые подробности переговоров Зеленского и Трампа
Как утверждает один из инсайдеров журналистов, разговор длился около 30 минут.
Украинский лидер в своем публичном заявлении охарактеризовал его как "очень положительный и продуктивный".
Зеленский поздравил Трампа с успехами в установлении мира на Ближнем Востоке.
Что важно понимать, именно американские ракеты Tomahawk дадут Украине возможность наносить удары в глубь России.
Официальный Киев уверяет, что это поможет вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Министерство иностранных дел Украины недавно официально подтвердило, что сейчас продолжается детальная и активная дискуссия с США о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk.
На фоне последних событий диктатор Путин начал угрожать Штатам.
