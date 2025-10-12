Переговоры Зеленского и Трампа — инсайдеры раскрыли детали

Как утверждают анонимные источники издания Axios, украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом потенциальные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Новые подробности переговоров Зеленского и Трампа

Как утверждает один из инсайдеров журналистов, разговор длился около 30 минут.

Украинский лидер в своем публичном заявлении охарактеризовал его как "очень положительный и продуктивный".

Зеленский поздравил Трампа с успехами в установлении мира на Ближнем Востоке.

Проинформировал Президента Трампа о российских ударах по нашей энергетике. Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас. Владимир Зеленский Президент Украины

Что важно понимать, именно американские ракеты Tomahawk дадут Украине возможность наносить удары в глубь России.

Официальный Киев уверяет, что это поможет вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Министерство иностранных дел Украины недавно официально подтвердило, что сейчас продолжается детальная и активная дискуссия с США о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk.

На фоне последних событий диктатор Путин начал угрожать Штатам.