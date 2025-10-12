Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что страна-агрессорка Россия наращивает производство танков Т-90, а также быстро восстанавливает довоенные танковые резервы. По убеждению аналитиков, Путин приступит к вторжению в НАТО сразу после завершения войны против Украины.

ISW предупреждает о планах Путина

В распоряжении Frontelligence Insight оказались внутренние документы основного российского производителя танков Уралвагонзавода (УВЗ).

В них речь идет о том, что УВЗ планирует нарастить производство Т-90 на 80% к 2028 году по сравнению с уровнем 2024 года.

Более того, в планах страны-агрессорки — модификация Т-90М2.

По оценкам Frontelligence, цели УВЗ по модернизации российского бронетанкового парка более чем на 2000 танков Т-90М, Т-90М2 и Т-72Б3М в период с 2026 по 2036 годы, в дополнение к танкам и бронемашинам, произведенным Россией в 2054 и 2024 танкового парка России перед грядущей крупномасштабной войной. Поделиться

Международное сообщество не может игнорировать тот факт, что произошло заметное сокращение использования российских танков прямо на фронте.

Все, что делает сейчас РФ, — указывает на новые захватнические планы врага.