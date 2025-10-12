Когда Россия начнет войну против НАТО — прогноз ISW
Когда Россия начнет войну против НАТО — прогноз ISW

ISW предупреждает о планах Путина
Источник:  ISW

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что страна-агрессорка Россия наращивает производство танков Т-90, а также быстро восстанавливает довоенные танковые резервы. По убеждению аналитиков, Путин приступит к вторжению в НАТО сразу после завершения войны против Украины.

Главные тезисы

  • Россия наращивает производство танков и экономит их на поле боя.
  • Вторжение России в НАТО может произойти гораздо раньше 2036 года.

ISW предупреждает о планах Путина

В распоряжении Frontelligence Insight оказались внутренние документы основного российского производителя танков Уралвагонзавода (УВЗ).

В них речь идет о том, что УВЗ планирует нарастить производство Т-90 на 80% к 2028 году по сравнению с уровнем 2024 года.

Более того, в планах страны-агрессорки — модификация Т-90М2.

По оценкам Frontelligence, цели УВЗ по модернизации российского бронетанкового парка более чем на 2000 танков Т-90М, Т-90М2 и Т-72Б3М в период с 2026 по 2036 годы, в дополнение к танкам и бронемашинам, произведенным Россией в 2054 и 2024 танкового парка России перед грядущей крупномасштабной войной.

Международное сообщество не может игнорировать тот факт, что произошло заметное сокращение использования российских танков прямо на фронте.

Все, что делает сейчас РФ, — указывает на новые захватнические планы врага.

Россия может представлять серьезную угрозу НАТО гораздо раньше 2036 года и без необходимости восстановления своего танкового парка.

