Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что страна-агрессорка Россия наращивает производство танков Т-90, а также быстро восстанавливает довоенные танковые резервы. По убеждению аналитиков, Путин приступит к вторжению в НАТО сразу после завершения войны против Украины.
Главные тезисы
- Россия наращивает производство танков и экономит их на поле боя.
- Вторжение России в НАТО может произойти гораздо раньше 2036 года.
ISW предупреждает о планах Путина
В распоряжении Frontelligence Insight оказались внутренние документы основного российского производителя танков Уралвагонзавода (УВЗ).
В них речь идет о том, что УВЗ планирует нарастить производство Т-90 на 80% к 2028 году по сравнению с уровнем 2024 года.
Более того, в планах страны-агрессорки — модификация Т-90М2.
Международное сообщество не может игнорировать тот факт, что произошло заметное сокращение использования российских танков прямо на фронте.
Все, что делает сейчас РФ, — указывает на новые захватнические планы врага.
