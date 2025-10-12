Коли Росія розпочне війну проти НАТО — прогноз ISW
Коли Росія розпочне війну проти НАТО — прогноз ISW

ISW попереджає про плани Путіна
Джерело:  ISW

Американський Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що країна-агресорка Росія нарощує виробництво танків Т-90, а також швидко відновлює довоєнні танкові резерви. На переконання аналітиків, Путін розпочне вторгнення в НАТО одразу після завершення війни проти України. 

Головні тези:

  • Росія нарощує виробництво танків та економить їх на полі бою.
  • Вторгнення Росії в НАТО може відбутися набагато раніше за 2036 рік.

ISW попереджає про плани Путіна

У розпорядженні Frontelligence Insight опинилися внутрішні документи основного російського виробника танків — Уралвагонзаводу (УВЗ).

В них йдеться про те, що УВЗ планує наростити виробництво Т-90 на 80% до 2028 року порівняно з рівнем 2024 року.

Ба більше, у планах країни-агресорки — нові модифікації Т-90М2.

За оцінками Frontelligence, цілі УВЗ із модернізації російського бронетанкового парку на понад 2000 танків Т-90М, Т-90М2 і Т-72Б3М у період із 2026 до 2036 року, на додаток до танків і бронемашин, вироблених Росією у 2024 та 2025 роках, достатні для повного поповнення танкового парку Росії перед наступною великомасштабною війною.

Міжнародна спільнота не може ігнорувати той факт, що відбулося помітне скорочення використання російських танків безпосередньо на фронті.

Все, що робить РФ наразі, — вказує на нові загарбницькі плани ворога.

Росія може становити серйозну загрозу для НАТО набагато раніше 2036 року і без необхідності відновлення свого танкового парку.

