Американський Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що країна-агресорка Росія нарощує виробництво танків Т-90, а також швидко відновлює довоєнні танкові резерви. На переконання аналітиків, Путін розпочне вторгнення в НАТО одразу після завершення війни проти України.
Головні тези:
- Росія нарощує виробництво танків та економить їх на полі бою.
- Вторгнення Росії в НАТО може відбутися набагато раніше за 2036 рік.
ISW попереджає про плани Путіна
У розпорядженні Frontelligence Insight опинилися внутрішні документи основного російського виробника танків — Уралвагонзаводу (УВЗ).
В них йдеться про те, що УВЗ планує наростити виробництво Т-90 на 80% до 2028 року порівняно з рівнем 2024 року.
Ба більше, у планах країни-агресорки — нові модифікації Т-90М2.
Міжнародна спільнота не може ігнорувати той факт, що відбулося помітне скорочення використання російських танків безпосередньо на фронті.
Все, що робить РФ наразі, — вказує на нові загарбницькі плани ворога.
