Коли Росія розпочне війну проти НАТО — прогноз ISW

За оцінками Frontelligence, цілі УВЗ із модернізації російського бронетанкового парку на понад 2000 танків Т-90М, Т-90М2 і Т-72Б3М у період із 2026 до 2036 року, на додаток до танків і бронемашин, вироблених Росією у 2024 та 2025 роках, достатні для повного поповнення танкового парку Росії перед наступною великомасштабною війною.