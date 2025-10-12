Трамп уже кілька місяців допомагає Україні атакувати російські НПЗ

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, саме американський лідер Дональд Трамп наказав своїй команді допомагати Україні здійснювати успішні атаки на російські нафтопереробні заводи. Ця кампанія публічно ніколи не розголошувалася.
Головні тези:
- Команда Трампа приховує свою залученість до успішних українських атак.
- Головна ціль США — змусити Путіна завершити війну.
США допомагають Україні знищувати економіку РФ
За словами анонімних джерел, саме американські розвіддані дають можливість Україні здійснювати успішні атаки на важливі російські енергетичні об'єкти, зокрема НПЗ, що розташовані в глибокому тилу.
Ця потужна підтримка, яка посилилась з середини літа, ніколи досі не розкривалася.
Переломним моментом стали телефонні перемовини між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським у липні.
Саме тоді очільник Білого дому поцікавився, чи може Україна завдати удару по Москві, якщо Вашингтон надасть зброю великої дальності.
Як стверджують інсайдери, розвідка США допомагає ЗСУ формувати планування маршруту, висоту, час та рішення щодо місії — це дає можливість українським далекобійним дронам уникати російської ППО.
Ба більше, вказано, що команда Трампа інколи визначає пріоритетні цілі для українців та залучена до операцій на всіх етапах планування.
