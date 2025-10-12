Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, саме американський лідер Дональд Трамп наказав своїй команді допомагати Україні здійснювати успішні атаки на російські нафтопереробні заводи. Ця кампанія публічно ніколи не розголошувалася.

США допомагають Україні знищувати економіку РФ

За словами анонімних джерел, саме американські розвіддані дають можливість Україні здійснювати успішні атаки на важливі російські енергетичні об'єкти, зокрема НПЗ, що розташовані в глибокому тилу.

Ця потужна підтримка, яка посилилась з середини літа, ніколи досі не розкривалася.

Переломним моментом стали телефонні перемовини між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським у липні.

Саме тоді очільник Білого дому поцікавився, чи може Україна завдати удару по Москві, якщо Вашингтон надасть зброю великої дальності.

Трамп заявив про свою підтримку стратегії, яка має "змусити їх (росіян) відчути біль" і змусити Кремль до переговорів, повідомили два джерела, які були ознайомлені з розмовою. Пізніше Білий дім заявив, що Трамп "просто ставив питання, а не заохочував до подальших вбивств". Поширити

Як стверджують інсайдери, розвідка США допомагає ЗСУ формувати планування маршруту, висоту, час та рішення щодо місії — це дає можливість українським далекобійним дронам уникати російської ППО.