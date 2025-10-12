Трамп уже кілька місяців допомагає Україні атакувати російські НПЗ
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп уже кілька місяців допомагає Україні атакувати російські НПЗ

США допомагають Україні знищувати економіку РФ
Read in English
Джерело:  Financial Times

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, саме американський лідер Дональд Трамп наказав своїй команді допомагати Україні здійснювати успішні атаки на російські нафтопереробні заводи. Ця кампанія публічно ніколи не розголошувалася. 

Головні тези:

  • Команда Трампа приховує свою залученість до успішних українських атак.
  • Головна ціль США — змусити Путіна завершити війну.

США допомагають Україні знищувати економіку РФ

За словами анонімних джерел, саме американські розвіддані дають можливість Україні здійснювати успішні атаки на важливі російські енергетичні об'єкти, зокрема НПЗ, що розташовані в глибокому тилу.

Ця потужна підтримка, яка посилилась з середини літа, ніколи досі не розкривалася.

Переломним моментом стали телефонні перемовини між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським у липні.

Саме тоді очільник Білого дому поцікавився, чи може Україна завдати удару по Москві, якщо Вашингтон надасть зброю великої дальності.

Трамп заявив про свою підтримку стратегії, яка має "змусити їх (росіян) відчути біль" і змусити Кремль до переговорів, повідомили два джерела, які були ознайомлені з розмовою. Пізніше Білий дім заявив, що Трамп "просто ставив питання, а не заохочував до подальших вбивств".

Як стверджують інсайдери, розвідка США допомагає ЗСУ формувати планування маршруту, висоту, час та рішення щодо місії — це дає можливість українським далекобійним дронам уникати російської ППО.

Ба більше, вказано, що команда Трампа інколи визначає пріоритетні цілі для українців та залучена до операцій на всіх етапах планування.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Путін програє війну". Аналітик вказав на переломний момент
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила 3 командно-спостережні пункти армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Це поганий сигнал". У Сербії панікують через рішення Путіна
Вучич

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?