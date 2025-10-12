Україна уразила 3 командно-спостережні пункти армії РФ
Україна
Україна уразила 3 командно-спостережні пункти армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої добу авіація, ракетні війська та артилерія українських воїн успішно атакували два райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів та три інші важливі об’єкти російських окупантів. 

Головні тези:

  • Почався 1327 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 12 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1122810 (+1240) осіб

  • танків — 11248 (+1) од

  • бойових броньованих машин — 23345 (+0) од

  • артилерійських систем — 33578 (+10) од

  • РСЗВ — 1518 (+0) од

  • засоби ППО — 1225 (+0) од

  • літаків — 427 (+0) од

  • гелікоптерів — 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 69010 (+244)

  • крилаті ракети — 3859 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 63934 (+87)

  • спеціальна техніка — 3976 (+3)

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару та 82 авіаційних удари, застосував одну ракету, скинув 147 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4476 обстрілів, з них 133 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4804 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Веселянка, Григорівка, Приморське Запорізької області.

