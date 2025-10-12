Україна уразила 3 командно-спостережні пункти армії РФ

Протягом минулої добу авіація, ракетні війська та артилерія українських воїн успішно атакували два райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів та три інші важливі об’єкти російських окупантів.