Україна уразила 3 командно-спостережні пункти армії РФ

Протягом минулої добу авіація, ракетні війська та артилерія українських воїн успішно атакували два райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів та три інші важливі об’єкти російських окупантів.
Головні тези:
- Почався 1327 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 12 жовтня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1122810 (+1240) осіб
танків — 11248 (+1) од
бойових броньованих машин — 23345 (+0) од
артилерійських систем — 33578 (+10) од
РСЗВ — 1518 (+0) од
засоби ППО — 1225 (+0) од
літаків — 427 (+0) од
гелікоптерів — 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 69010 (+244)
крилаті ракети — 3859 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 63934 (+87)
спеціальна техніка — 3976 (+3)
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару та 82 авіаційних удари, застосував одну ракету, скинув 147 керованих бомб.
Крім цього, здійснив 4476 обстрілів, з них 133 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4804 дрони-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Веселянка, Григорівка, Приморське Запорізької області.
